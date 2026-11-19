È online corefacilities.unisi.it, il portale che riunisce le piattaforme tecnologiche condivise dell’Università di Siena. Si tratta di sette infrastrutture, ospitate nei Dipartimenti di Scienze della Vita, Biotecnologie mediche e Biotecnologie, chimica e farmacia, che mettono a disposizione strumentazione avanzata e competenze specialistiche: microscopia elettronica e a fluorescenza avanzata, citometria a flusso e cell sorting, spettrometria di massa, sequenziamento Nanopore e analisi di dati omici, e i laboratori Nanotech4Health e SynAct4Life. Il progetto è aperto a tutte le realtà presenti in Ateneo e che intendano offrire servizi ad alta tecnologia attraverso il sito.

Il portale, in italiano e in inglese, offre tre percorsi: per chi cerca strumenti e competenze per collaborare con i gruppi di ricerca dell’Ateneo, per le aziende che cercano tecnologie per il proprio settore e per chi vuole individuare un referente. Ogni piattaforma ha una scheda con strumentazione, servizi e contatti.