Il Brunello di Montalcino tiene la rotta anche nel difficile 2026, in un contesto di mercato che non risparmia nemmeno i grandi vini internazionali. La denominazione toscana si prepara a chiudere l’anno con un valore al consumo di quasi 750 milioni di euro, per un totale di circa 9,3 milioni di bottiglie vendute tra negozi, locali e ristoranti di tutto il mondo. È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Osservatorio Uiv per il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, presentata oggi in occasione dell’apertura di Benvenuto Brunello, l’evento internazionale dedicato alle nuove annate in commercio dal 2027 e in programma nel borgo toscano fino al 23 novembre.

L’indagine, elaborata sulla base di diverse fonti, prevede per il 2026 una flessione del 2,7% a valore e del 3% a volume. Contrazioni contenute, secondo l’Osservatorio, alla luce della difficile congiuntura mondiale e, in particolare, dell’andamento degli Stati Uniti, storico mercato di riferimento per il Brunello, dove il valore delle vendite al consumo arretra dell’8%. In crescita rilevante invece il secondo partner straniero, il Canada (+15%), mentre il lieve calo dell’ Italia (-1,2% a valore), che rimane Paese leader nella spesa, completa il fronte dei tre mercati che da soli valgono i due terzi dei valori globali al consumo. Segnali positivi arrivano anche da Danimarca e Austria (+3% ciascuna), mentre la Svizzera registra una lieve contrazione. Più marcate le difficoltà di altri due mercati strategici: Germania (-8%) e Regno Unito (-7%).

Resta sostanzialmente stabile, poco sotto gli 81 euro, il prezzo medio al consumo per bottiglia, con una differenza tra i mercati esteri (85 euro) e quello italiano (74 euro). Gli Stati Uniti si confermano il mercato con il prezzo medio più elevato, pari a 88 euro a bottiglia, mentre superano la soglia degli 80 euro anche Svizzera e Regno Unito.

“I dati sui consumi – ha detto il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Giacomo Bartolommei – rappresentano una base importante per guardare oltre gli ordini degli importatori e comprendere l’effettivo andamento dei mercati. In una fase così complessa per il vino, anche di alta gamma, poter contare su un brand territoriale forte come Montalcino è fondamentale, ma non esclude la necessità di continuare a investire sulla promozione. Per questo abbiamo intensificato il programma del prossimo anno, con diverse iniziative negli Stati Uniti, in alcune città italiane, a Parigi, Düsseldorf, Zurigo e in Brasile (Bento Gonçalves)”.

A Benvenuto Brunello (Montalcino, 19-23 novembre), sono cinque le giornate di degustazioni con 116 aziende con il Brunello 2022, il Brunello Riserva 2021 e il Rosso di Montalcino 2025 pronti al debutto nel calice. Ad aprire la manifestazione (19 e 20 novembre), la stampa nazionale e internazionale e gli operatori selezionati; l’anteprima prosegue nei giorni successivi con l’apertura dei banchi di assaggio con anche i produttori e i wine lover. Il 25 novembre, infine, l’anteprima si sposta a Londra per l’edizione inglese destinata a stampa e operatori.

***Analisi realizzata dall’Osservatorio Uiv e basata su varie fonti (Iwsr, NielsenIQ, SipSource-WSTA, US Census)

Info e biglietti: https://www.benvenutobrunello.com/