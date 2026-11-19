“Il voto alle donne e la fondazione della Repubblica, 1946–2026” sarà il tema del convegno-evento che si terrà martedì 24 novembre, alle 15.30, nell’aula Cripta del Complesso didattico San Francesco a Siena. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 18 novembre in una conferenza stampa a palazzo del Pegaso. Sarà aperta dai saluti del rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, e di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, che oggi hanno preso parte alla conferenza stampa.

“Ottant’anni fa – ha detto Stefania Saccardi – col voto del 1946, le donne italiane entrarono finalmente a pieno titolo nella vita democratica del Paese. Una conquista storica, che segnò un passaggio fondamentale nella costruzione della Repubblica. Nell’ambito delle celebrazioni per questo anniversario, l’iniziativa ‘Il voto alle donne e la fondazione della Repubblica, 1946-2026’, promossa dal Consiglio regionale insieme all’Università di Siena, all’Accademia Musicale Chigiana e a Siena Jazz, offre l’occasione per ripercorrere le battaglie per il suffragio femminile e il contributo delle ventuno donne elette all’Assemblea costituente. Una storia di conquiste, ma anche di ostacoli, come dimostra il fatto che per aprire pienamente alle donne l’accesso ai pubblici uffici si dovette attendere il 1963. Il convegno – ha aggiunto la presidente – affronta questi temi da diverse prospettive: dal dibattito che precedette il voto del 1946 al contesto internazionale, dalle madri costituenti al percorso verso l’uguaglianza. Particolarmente significativa la testimonianza di Rosanna Oliva de Conciliis, protagonista di una battaglia contro le discriminazioni nell’accesso delle donne ai pubblici impieghi. Un’occasione per rileggere la nostra storia e riflettere – ha concluso – su quanto resta da fare, perché i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione trovino piena attuazione nella vita pubblica, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro”.

Dopo gli interventi istituzionali, il convegno di martedì proseguirà con la testimonianza di Rosa Oliva de Conciliis, presidente onoraria della Rete per la Parità, intervistata da Virginia Lemme (Università di Siena). Coordina Simona Ballocci (intoscana.it)

“La nostra celebrazione certamente si rivolge al passato, guardando al futuro, per quanto ancora dobbiamo ottenere”, ha detto il rettore Roberto Di Pietra. “Lo faremo cercando di dimostrare che molto c’è da fare in tanti luoghi del mondo, dove questo diritto ancora non è minimamente conseguito. Anche per il nostro Paese, molti diritti legati alla nostra Carta costituzionale bella, molto bella, di cui siamo fieri, ancora devono essere conseguiti. Ci sono degli elementi di parità che ancora non sono ottenuti. Lo dobbiamo fare per le nostre studentesse, le nostre cittadine che hanno evidentemente da realizzare i loro sogni, la loro personalità, attraverso i diritti previsti dalla nostra Carta costituzionale”.

Successivamente, sarà la professoressa Patrizia Gabrielli, docente di Storia contemporanea e Storia di Genere al dipartimento di Scienze politiche e internazionali, a tenere la relazione introduttiva prima della tavola rotonda cui parteciperanno Elena Bindi, Floriana Colao, Tania Groppi, Stefano Moscadelli, Andrea Pisaneschi ed Alessandra Viviani.

“Per noi è molto importante celebrare il voto delle donne, non solo come elette, ma anche come elettrici, perché in quel momento di fondazione della Repubblica, dopo che avevano combattuto nella Resistenza, non potevano tornare a una dimensione esclusivamente privata – ha spiegato Elena Bindi, professoressa ordinaria di diritto costituzionale e responsabile scientifico di questo progetto per l’Università di Siena –. Con l’entrata in assemblea di 21 madri costituenti, 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e una rappresentante del Fronte per l’Uomo qualunque, fu definita una piccola pattuglia: su 556 membri, solamente 21, quindi siamo su un 3,7 per cento, però si trattava di figure importantissime, che contribuirono a scrivere quella parte così importante dei diritti, soprattutto il ruolo della donna nella famiglia, ma anche nell’ambito del lavoro. E contribuirono soprattutto a quell’uguaglianza sostanziale, a quell’esigenza di rimuovere le disuguaglianze che ancora caratterizzeranno la vita repubblicana del Paese”.

L’evento si concluderà con il concerto realizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana e Siena Jazz, ‘Dai confini della notte’ – performance musicale intorno alla poesia di Forugh Farrokhzad, con Kimia Alinezhad, Maryam Tahmasebi, Pooriya Sepehrara, Agnese Amico, Insieme Vocale Vox Cordis diretto da Lorenzo Donati.

Come ha spiegato Stefano Jacoviello, docente all’Università di Siena, che collabora con la direzione dell’Accademia Chigiana, “questa parte musicale non è solo artistica, ma è anche un racconto. Abbiamo deciso di contribuire a questo momento di studio, di ricordo, di riflessione, andando a cercare un luogo, dove le donne continuano a combattere, non soltanto per i loro diritti di voto, ma anche per la soggettività politica. Cosa che fanno anche le donne in Italia tutt’oggi. E quindi abbiamo pensato di lavorare sulla poesia di Forugh Farrokhzad, poetessa iraniana, la cui figura è interessante, perché unisce il pensiero politico a un corpo politico. Il suo verso poetico verrà coronato dalla musica, interverranno dei musicisti di diverse generazioni e di diversa provenienza. Avremo l’insieme vocale femminile Vox Cordis, una delle formazioni polifoniche più premiate in Italia, diretta dal maestro Lorenzo Donati; uno studente di Siena Jazz, Pooriya Sepehrara, iraniano, voce cantante. Poi avremo Agnese Amico, una violinista, che svolge il dottorato presso Siena Jazz e l’Accademia Chigiana, e due voci recitanti, Kimia Alinezhad e Maryam Tahmasebi, due ex studentesse dell’Università di Siena, laureate dell’Università di Siena, che leggeranno le poesie in italiano e in persiano, proprio perché vogliamo restituire il suono della parola persiana, una parola che è stata un’arma di lotta”.

“Siamo molto felici di partecipare a questo evento e della bella idea di Jacoviello, che abbiamo abbracciato con entusiasmo – ha detto Silvia Bolognesi, direttrice artistica di Siena Jazz-Accademia Nazionale del Jazz –. Siena Jazz ha negli ultimi anni un rapporto abbastanza continuativo con l’Accademia Chigiana, la tematica è molto profonda, il suono della poesia in persiano è assolutamente musicale e i testi sono belli e coinvolgenti”. Il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo, ha ricordato che “la Fondazione accompagna il Consiglio regionale da diversi anni nella parte di comunicazione istituzionale e partecipa con grande interesse alla straordinaria iniziativa ‘Senza Rossetto’ e a questa collegata di Siena, mettendo a disposizione tutta la propria parte di comunicazione digitale”.