Partirà nel corso della prossima settimana, quindi entro sabato 28 novembre, il cantiere relativo alla nuova rotatoria tra viale Giovanni Paolo II e via Benedetto XVI, sulla così detta “Strada Fiume”: dopo l’aggiudicazione della procedura di gara e la stipula contrattuale, nella giornata di martedì 16 novembre, il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice hanno provveduto alla consegna formale dei lavori per la realizzazione dell’opera, per un investimento complessivo, da parte dell’amministrazione comunale, di un milione di euro, interamente finanziato senza ricorrere a fondi propri di bilancio. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del prossimo anno.

“Un’opera di rilievo – spiega il Vicesindaco e assessore all’urbanista del Comune di Siena, Michele Capitani – che completa la riorganizzazione della viabilità nella zona, iniziata con la realizzazione della ‘bretella’, ovvero via Benedetto XVI. Si tratta di interventi attesi da anni e tramite i quali sarà possibile snellire il traffico proveniente sia da nord che sud est. La nuova rotatoria permetterà in particolare un utilizzo più fluido della stessa ‘bretella’, migliorando in generale la sicurezza della zona e dando nuove potenzialità di gestione dei flussi veicolari che attraversano questo importante nodo viario a nord della città. Da parte dell’amministrazione comunale sono già in corso le valutazioni sui flussi di traffico, che consentiranno di sfruttare pienamente la nuova rotatoria”.

“E’ importante evidenziare – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, massimo Bianchini – come, per la realizzazione dell’importante intervento complessivo di potenziamento della viabilità di questo nodo viario, il Comune di Siena è riuscito a perseguire la massima economia nell’interesse della collettività, riuscendo ad avere finanziata tutta l’opera senza ricorrere a fondi propri di bilancio: la costruzione della bretella viale Benedetto XVI è stata infatti portata a termine con lo scomputo di oneri di urbanizzazione di un intervento edificatorio di iniziativa privata e la nuova rotatoria in corso di esecuzione sta beneficiando del contributo regionale per tutto l’investimento necessario”.

L’intervento è stato infatti finanziato con contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 ed è denominato negli strumenti di programmazione del Comune “Trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra Viale Giovanni Paolo II (Strada Fiume) e il nuovo collegamento viario con la rotatoria di Fontebecci”. Il Comune infatti ha ottenuto il finanziamento di un milione di euro dalla Regione Toscana, a seguito della sottoscrizione di un “Accordo per lo Sviluppo e la Coesione” tra la Presidenza del consiglio dei Ministri e la Regione stessa.

L’obiettivo dell’intervento è la riconfigurazione geometrica del nodo viario a raso tra viale Giovanni Paolo II e via Benedetto XVI, mediante l’inserimento di una intersezione a rotatoria. La nuova strada è stata aperta all’inizio dell’anno e, per poterla mettere subito a disposizione, è stata connessa con una intersezione a carattere provvisorio e che non consente tutte le manovre di svolta ma solo quelle in ‘destra’, senza poter attraversare la mezzeria. Questi lavori rappresentano quindi la seconda fase, già pianificata e programmata con inizio in questo periodo, che darà piena funzionalità alla nuova viabilità. Verranno naturalmente raccordati i marciapiedi e i percorsi ciclabili preesistenti e integrate le reti fognarie e di pubblica illuminazione. Nel corso della prossima settimana sarà istallato il cantiere, iniziando dalla pulizia della vegetazione delle scarpate della “Strada Fiume”.

Le fasi. La prima fase di lavori prevede la costruzione dell’allargamento nel lato di valle (est) della carreggiata, con l’intaccamento della scarpata per la realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato, fondato su pali trivellati, a contenimento del nuovo allargamento necessario per la rotatoria. Di seguito si procederà con i riempimenti dei rilevati in modo da creare il piano di posa per la struttura stradale vera e propria. Questa prima fase dovrebbe durare circa cinque mesi, dopo i quali il cantiere risalirà sulle sedi stradali esistenti. La seconda fase dei lavori, con previsione di circa quattro mesi, riguarderà invece gli allargamenti sul lato di monte (ovest): per consentire l’esecuzione dei medesimi in sicurezza, verrà chiusa temporaneamente la nuova bretella. Infatti durante i lavori nel lato della nuova strada non ci sarebbe lo spazio per poter operare a traffico aperto. La chiusura riguarderà tuttavia solo la nuova via Benedetto XVI fino alla conclusione del nuovo ramo di innesto in rotatoria, lasciando sempre il doppio senso di circolazione nella carreggiata principale della “Strade Fiume”, ovvero viale Giovanni Paolo II. Con la terza e ultima fase, sarà riaperto il traffico in modo ordinario e completate le lavorazioni nell’isola centrale della nuova rotatoria e tutte le finiture, per una stima di circa due mesi. L’intervento si completerà con le opere di mitigazione ambientale e di inverdimento urbano dedicate sia alle aree marginali e al piede del muro di contenimento, sia all’isola verde centrale della rotatoria.