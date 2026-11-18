Dal 1 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027 sarà consentita la macellazione a domicilio di suini e ovicaprini per consumo domestico privato, previa comunicazione al servizio veterinario competente e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’Azienda Usl Toscana sud est con il provvedimento dirigenziale numero 2773 del 2 novembre 2022.

Le direttive prevedono un numero massimo di animali macellabili per nucleo familiare: cinque suini oppure venti suinetti di peso vivo inferiore ai quindici chilogrammi; dieci ovini o caprini oppure venti agnelli o capretti di peso vivo inferiore ai quindici chilogrammi.

Chi intende effettuare la macellazione a domicilio deve darne comunicazione con almeno settantadue ore di anticipo, contattando gli uffici di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Azienda Usl Toscana sud est. Per il comune di Siena, la comunicazione deve avvenire telefonicamente al numero 0577/536650, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Contestualmente alla comunicazione sarà prenotata la visita sanitaria degli organi e dei visceri, obbligatoria e da effettuarsi presso l’ufficio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare in località Ruffolo. Le visite si svolgeranno il martedì, dalle ore 11 alle ore 12.30, e il venerdì, dalle ore 11 alle ore 12. La prestazione dovrà essere pagata anticipatamente tramite avviso pagoPA, da richiedere al servizio veterinario territoriale, oppure mediante Pos allo sportello front office zonale.

La macellazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste, utilizzando esclusivamente acqua potabile e animali in buono stato di salute, evitando disturbo alle abitazioni vicine e qualsiasi contaminazione ambientale. In presenza di segni sospetti di malattia o alterazioni delle carcasse e dei visceri, sarà necessario contattare il servizio veterinario. È inoltre obbligatorio il corretto smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, secondo la normativa vigente, con specifiche disposizioni per i materiali a rischio derivanti dagli ovicaprini.

È previsto il campionamento per l’esame trichinoscopico, effettuato presso i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Fino all’esito favorevole dell’esame è vietato consumare le carni del suino macellato, se non sufficientemente cotte per inattivare eventuali forme parassitarie. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Tutte le informazioni, la modulistica necessaria, le tariffe e il provvedimento dirigenziale dell’Azienda Usl Toscana sud est sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Siena, al link https://serversu.comune.siena.it/sue/index/I726/SS.