Un Pasolini meno conosciuto, quello che dipinge e affida al colore e al segno il proprio sguardo sul mondo, sta conquistando l’attenzione dei visitatori. A poco più di un mese dall’inaugurazione, la mostra ‘Pasolini. Pitture, Paesaggi, Persone‘ sta raccogliendo l’apprezzamento del pubblico, che può scoprire attraverso opere, disegni, fotografie, documenti e pubblicazioni il rapporto dell’intellettuale con la pittura, i luoghi e le persone. Allestita all’Antica Grancia di Serre di Rapolano, la mostra approfondisce un aspetto significativo ma meno noto della produzione di Pier Paolo Pasolini: la sua attività pittorica, in dialogo con la scrittura e il cinema. Il percorso espositivo attraversa i paesaggi del Friuli e della laguna di Grado, i ritratti di amici e intellettuali, la biblioteca personale e i materiali audiovisivi, componendo un itinerario che intreccia arte, poesia e memoria.

Il legame tra Pasolini e il mondo contadino, le persone che lo abitano e i paesaggi che lo custodiscono trova una cornice particolarmente suggestiva nell’Antica Grancia, storica struttura legata alla vita agricola del territorio e recentemente restaurata. A completare il percorso è la proiezione di Omelia Contadina, l’opera video realizzata da Alice Rohrwacher e JR, che richiama alla contemporaneità la riflessione sulla trasformazione del paesaggio e sulla scomparsa dell’agricoltura tradizionale.

La mostra è promossa dal Comune di Rapolano Terme in collaborazione con Fondazione Musei Senesi, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Vernice Progetti Culturali, Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux e Archivio Giuseppe Zigaina. È curata da Daniela Ferrari e Riccardo Maria Balzarotti, con la partecipazione di ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Siena e del Centro Studi Pier Paolo Pasolini. L’esposizione conta anche sulla collaborazione con LivinGrancia e UniCoop Firenze, il contributo di Estra e la mobility partnership di at – autolinee toscane.

L’esposizione è visitabile fino al 10 gennaio 2027 all’Antica Grancia di Serre di Rapolano, in via Antica Grancia 3, ed è aperta il venerdì dalle ore 15 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Su prenotazione, è possibile visitare l’esposizione anche in altri giorni e orari.

Biglietti. Il costo del biglietto è di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto per over 65, titolari di abbonamento e dipendenti at – autolinee toscane, soci Unicoop Firenze e chi acquista contestualmente il catalogo della mostra). È previsto inoltre ingresso gratuito per i residenti nel comune di Rapolano Terme, i minori di 18 anni, gruppi scolastici, giornalisti iscritti all’Ordine e muniti del relativo tesserino e guide turistiche abilitate. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0577-723210 (Urp) o 0577-704916 (Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio), oppure scrivere all’indirizzo [email protected].