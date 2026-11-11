Versi in Viaggio: quindici giovani attori in residenza tra Barga, Grosseto e Pienza

Quindici giovani attrici e attori toscani avranno la possibilità di formarsi gratuitamente con alcuni nomi di primo piano della scena nazionale. Si chiama “Versi in Viaggio” il progetto di alta formazione residenziale che unisce poesia e teatro. È promosso da ENKI Produzioni di Pienza e finanziato dalla Regione Toscana con risorse europee (PR FSE+ 2021-2027), nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

Il bando si rivolge a giovani performer attivi nella ricerca teatrale e poetica, residenti o domiciliati in Toscana, con meno di 36 anni e non occupati, disoccupati o studenti. Le domande si possono presentare fino al 30 novembre.

La residenza si terrà nella primavera 2027, da febbraio a maggio, per 35 giorni e 210 ore complessive. I moduli formativi si svolgeranno in tre località della “Toscana diffusa”: Castelvecchio Pascoli-Barga (LU), Grosseto e Pienza (SI). Ai selezionati sono garantiti frequenza gratuita, alloggio coperto e una borsa di 25 euro netti al giorno.

Il team è guidato dal regista del programma Alessio Pizzech e può contare sulla presenza di Maddalena Crippa e Pamela Villoresi, eccellenze assolute della scena teatrale nazionale. Tra i docenti anche il drammaturgo Gian Maria Cervo e il coreografo Carlo Massari, affiancati da studiosi qualificati. Le sessioni intensive saranno dedicate a vocalità, training fisico e drammaturgia poetica. Allievi, docenti e tutor formeranno un “collettivo creativo” che si esprimerà nelle restituzioni finali.

Al centro c’è l’incontro tra poesia e azione scenica: la parola esce dalla pagina per incarnarsi nel corpo dell’attore e diventare presenza viva nel paesaggio. «È un progetto suggestivo e necessario, in un tempo di conflitti», spiega Pizzech. «Il teatro e i giovani attori devono recuperare il senso etico e civile della poesia, capace di costruire relazioni, ripopolare i borghi e farli vivere attraverso intelligenze e sensibilità che si mettono in movimento».

Il progetto propone un modello di rivitalizzazione culturale delle aree interne, collegando cinque luoghi cardine del patrimonio regionale, ciascuno legato a una grande personalità della letteratura italiana: a Pienza, con i paesaggi lirici di Mario Luzi e il Centro studi Mario Luzi – La barca. A Grosseto, culla dell’indagine contemporanea con Luciano Bianciardi e la Fondazione a lui intitolata. A Castelvecchio Pascoli-Barga, dove Casa Pascoli, con la Fondazione Giovanni Pascoli, accoglierà la ricerca su memoria e vocalità.

Partner del progetto è anche l’Associazione Nazionale Case della Memoria. Le restituzioni finali coinvolgeranno inoltre Casa Boccaccio a Certaldo (FI), radice della novellistica, e Casa Indro Montanelli a Fucecchio (FI), legata al giornalismo del Novecento.

Con “Versi in Viaggio” i luoghi della memoria letteraria toscana diventeranno così spazi vivi di creazione, nel cuore delle comunità che li ospitano.

di Nicolàs Camastra