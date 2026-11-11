Rugani Hospital ottiene la certificazione ISO 9001:2015

La Casa di Cura Rugani Hospital, storica struttura sanitaria del territorio senese e parte del gruppo Garofalo Health Care, ha ottenuto nei giorni scorsi la certificazione internazionale ISO 9001:2015 per il proprio Sistema di Gestione della Qualità. Il riconoscimento, rilasciato dall’ente terzo e indipendente SQS, attesta la conformità dell’organizzazione ai requisiti della norma internazionale per l’erogazione dei servizi chirurgici, ambulatoriali e riabilitativi. Il risultato corona un percorso di miglioramento interno guidato dalla direzione aziendale, che ha coinvolto il personale e l’organizzazione delle attività. La verifica ha esaminato le procedure e la loro applicazione nel lavoro quotidiano, attraverso interviste agli operatori, osservazione dei servizi ed esame della documentazione.

Per i pazienti, la certificazione assume un significato concreto: affidarsi a un’organizzazione nella quale responsabilità, procedure e controlli sono definiti e sottoposti a valutazione esterna. Dalla manutenzione delle apparecchiature alla formazione del personale, dalle verifiche nelle fasi critiche delle attività alla gestione delle segnalazioni, il sistema di qualità sostiene l’intero percorso di cura e permette di individuare gli aspetti sui quali intervenire. Anche l’ascolto delle persone contribuisce a questo processo. Osservazioni e reclami vengono registrati e analizzati per affrontare le criticità e verificare l’efficacia delle soluzioni adottate. Nel rapporto di valutazione sono stati valorizzati il coinvolgimento del personale, l’impegno negli investimenti e nel miglioramento dei servizi, insieme alla definizione di obiettivi e indicatori per misurare i risultati.

“Questo traguardo – commenta l’AD di Rugani Hospital, Maria Paola Potecchi –. rappresenta una conferma formale del lavoro quotidiano svolto dalla nostra équipe medica, infermieristica e amministrativa. Dietro ogni percorso di cura ci sono persone, competenze e un’organizzazione che deve funzionare in ogni suo passaggio. Per i pazienti, la qualità significa anche attenzione, ascolto e continuità: è su questi aspetti che vogliamo continuare a lavorare. La certificazione ISO 9001 è una solida base per consolidare e far evolvere ulteriormente i nostri standard assistenziali, nei servizi erogati sia in regime privato sia in accreditamento con il Servizio sanitario nazionale”.