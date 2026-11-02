Siena, AutArt dona alla Neuropsichiatria infantile dieci opuscoli creativi

L’associazione di promozione sociale AutArt APS, da anni impegnata nel sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, ha donato alla Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese la collana Color Aut – Storie che prendono colore, composta da dieci opuscoli illustrati da colorare.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini e agli adolescenti assistiti in ospedale occasioni di svago, creatività ed espressione personale, contribuendo a rendere più serena e accogliente la loro permanenza nella struttura. Particolarmente significativo è il percorso attraverso il quale sono stati realizzati i materiali. Gli opuscoli sono infatti il risultato dei laboratori inclusivi promossi da AutArt, durante i quali i bambini e i ragazzi dell’associazione hanno partecipato alla costruzione di lavagne luminose e alla realizzazione dei disegni successivamente raccolti nella collana. Il progetto assume così un duplice valore: promuovere la partecipazione attiva e le capacità creative dei ragazzi coinvolti nei laboratori e, al tempo stesso, offrire un gesto concreto di vicinanza ad altri bambini e adolescenti che attraversano un periodo di difficoltà.

Come sottolinea Andrea Fagiolini, direttore del Dipartimento ad Attività Integrata Salute Mentale e Organi di Senso dell’Aou Senese, «La qualità dell’assistenza non dipende soltanto dall’efficacia degli interventi clinici, ma anche dalla capacità di creare ambienti accoglienti e attenti ai bisogni emotivi dei pazienti. Questa iniziativa è particolarmente significativa perché valorizza la creatività e la partecipazione attiva di bambini e ragazzi con autismo, trasformandole in un gesto di solidarietà verso altri giovani pazienti. È un esempio concreto di come la collaborazione tra ospedale e associazioni del territorio possa contribuire a rendere l’assistenza più attenta alla persona nella sua interezza».

L’iniziativa dei volontari di AutArt APS è stata accolta dal personale della Neuropsichiatria infantile dell’Aou Senese, che ha espresso gratitudine per la donazione e per l’impegno dell’associazione a favore dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. L’iniziativa testimonia l’importanza della collaborazione tra strutture sanitarie e realtà associative del territorio, nella prospettiva di un’assistenza sempre più attenta non soltanto ai bisogni clinici, ma anche alla dimensione emotiva, relazionale e umana dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.