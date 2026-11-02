Oleificio Fiorentini Costone Siena, superata la Nico Basket al PalaOrlandi

Bella vittoria casalinga in Serie B femminile per l’Oleificio Fiorentini Costone Siena, che supera 64-49 la Nico Basket tra le mura amiche del PalaOrlandi.

Gara caratterizzata da un sostanziale equilibrio nei primi due quarti (chiusi sul 27-25 per le padrone di casa) e protrattasi fino a metà della terza frazione. A quel punto arriva la svolta della gara: una buona prova corale di tutto il gruppo permette all’Oleificio Fiorentini di piazzare lo strappo decisivo con un parziale importante nel terzo quarto, che indirizza l’incontro sulla strada giusta e consente alle senesi di gestire il vantaggio e conquistare i due punti.

Prima dell’inizio del match si è tenuto un momento speciale: la società ha voluto rendere omaggio a Greta Miccoli e Giulia Bonaccini per il raggiungimento della laurea conseguita in settimana. Il presidente Matteo Borsi e l’amministratore Roberto Innocenti hanno consegnato un piccolo dono alle due giocatrici, a cui vanno le più grandi congratulazioni da parte di tutto il Costone.

Finale: 64-49

Parziali: (16-12) (11-13) (18-14) (19-10)

Tabellini

Oleificio Fiorentini Costone Siena: Miccoli 10, Braccagni 7, Marassi 17, Pastorelli, Gandolfi 3, Becatti 8, Casini 3, Bonaccini G., Sposato 2, Bonaccini V. 5, Nanni 5, Sabia 4. All. Fattorini. Ass. Ferrini, Lamorte.

Nico Basket: Sciarretta 3, Rastelli G. 3, Menegazzo, Daddi, Modini G. 2, Morello, Montiani 10, Modini A. 4, Colangelo 6, Bargiacchi, Mascia 21. All. Rastelli L.