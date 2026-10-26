Vittoria maiuscola per i Bulls. Quarrata battuta 93-66

Umana San Giobbe Basket – Dany Basket Quarrata 93-66 (24-14; 20-19; 29-21; 20-10)

San Giobbe

Balducci, Natale 7, Bertocco 6, Favaretto 12, Bonivento, Candotto 10, Berra 6, Querci 10, Raffaelli 16, Rasio 18, Zucca 4, Macrì 4; Capo All. Di Lorenzo

Quarrata

Mongelli 2, Pierotti 7, Roberto 11, Scardigli 6, Parini, Regoli 6, Rapetti 12, Anibaldi, Bertoncin 1, Petrucci 10, Machetti 2, Placinschi 9; Capo All. Barsotti

Arbitri: Esposito, Pratola, Pepe

Sblocca Raffaelli che bissa poco dopo per il 4-0. Rapida la reazione di Quarrata che prima impatta e poi trova il sorpasso sul 4-7. Replica a sua volta la San Giobbe con Natale e fornisce il controparziale che risulterà decisivo fino alla fine del quarto. I Bulls arrivano anche in doppia cifra di margine e concedono poco. Quarto che va in archivio sul 24-14. Fiammata degli ospiti che ricuciono lo strappo. La squadra allenata da Barsotti rientra fino al meno tre trascinata dall’ex di giornata Petrucci. Con pazienza i biancorossi non si scompongono, dominano a rimbalzo e colpiscono praticamente con tutti gli effettivi. Rasio già a ridosso della doppia doppia, Raffaelli a segno con quattordici punti. A fissa è la tripla di Querci per il 44-33.

Apre Zucca, ma Quarrata è in gas pieno e come successo nel secondo periodo prova a rimontare. Dopo tre minuti di gioco gli ospiti vanno sul meno sette e Di Lorenzo chiama tempo. Ancora ordinata la San Giobbe che subisce i colpi di Quarrata ma rende pan per focaccia e anzi scappa nel finale con i canestri di Berra e Candotto. Favaretto sigla il 64-51 e Barsotti chiama tempo. Ancora Candotto con cinque punti in fila e i Bulls provano la fuga. e Fissano con Favaretto 73-54. Avvio super per la San Giobbe che è praticamente perfetta e va sul 79-54. Amministra la San Giobbe, che si avvicina alla vittoria. Sul finale i Bulls dilagano e battono Quarrata 93-66.