Mens Sana Siena, rimonta da applausi: Piombino battuta 88-83

Sendero Mens Sana – Piombino 88-83

Mens Sana: Merosa, Pillepich, Pannini 14, Perin 7, Calviani 1, Cecchi 5, Yarbanga 4, Caversazio 6, Battistini 21, Järvi 17, Jokic 4, Zedda 9. All. Vecchi.

Piombino: Pedroni 3, Meluzzi 17, Moffa, Menconi 21, Martelli, Pipitone, Pistolesi, Raivio 27, Gatto 7, Abba 2, Ferraresi 1, Mehmedoviq 5. All. Venucci.

La Sendero Mens Sana supera Piombino per 88-83 al termine di una partita dai due volti, decisa da un ultimo quarto straordinario. Sotto anche di 19 punti, i biancoverdi trovano la forza di reagire, cambiano passo in difesa e completano una rimonta che accende il pubblico e regala una vittoria di grande carattere.

L’avvio è favorevole ai biancoverdi, che partono forte e si portano sul 7-2. Pannini colpisce due volte dalla lunga distanza, seguito dalla tripla di Yarbanga, mentre Battistini e Jokic contribuiscono al buon inizio offensivo. Sul 14-14, a tre minuti dalla prima sirena, la gara sembra equilibrata, ma nel finale Piombino trova ritmo grazie soprattutto a Raivio, che entra dalla panchina e si rivela subito decisivo. Il primo quarto si chiude sul 24-17 per gli ospiti.

Nel secondo periodo Piombino aumenta il proprio vantaggio, sfruttando le difficoltà al tiro della Mens Sana. A metà quarto il distacco raggiunge i tredici punti e arriva anche a toccare il -19. Pannini prova a tenere in partita i compagni, mentre Caversazio cerca soluzioni vicino a canestro e Järvi si dimostra preciso dalla lunetta. All’intervallo il punteggio è di 52-41 per gli ospiti.

Anche nel terzo quarto i mensanini faticano a trovare continuità. Menconi e Meluzzi continuano a essere protagonisti nell’attacco di Piombino, mentre i biancoverdi pagano qualche imprecisione di troppo. Cecchi, Battistini, Caversazio e Pannini provano a ricucire lo strappo, ma alla terza sirena il tabellone segna ancora 69-58 per gli ospiti.

La partita, però, è tutt’altro che finita. Nell’ultimo quarto la Sendero cambia marcia, alza l’intensità difensiva e trova maggiore efficacia in attacco. I biancoverdi segnano trenta punti negli ultimi dieci minuti, costruendo una rimonta che prende forma possesso dopo possesso. Battistini e Pannini guidano la squadra, mentre Järvi diventa protagonista del momento decisivo: la sua tripla vale il 71-71 a cinque minuti dalla sirena e costringe la panchina ospite a chiamare timeout.

Da quel momento si gioca punto a punto, con il pubblico sempre più coinvolto e pronto a spingere la squadra verso il successo. La Mens Sana trova energia nelle difese e nelle palle recuperate, mentre la tripla di Zedda contribuisce a indirizzare definitivamente la gara. Nel finale i biancoverdi completano il sorpasso e amministrano il vantaggio fino all’88-83 conclusivo.

La vittoria premia la capacità della Sendero Mens Sana di non arrendersi anche nei momenti più difficili. Una rimonta costruita con cuore e determinazione, completata davanti a un pubblico che ha accompagnato i biancoverdi fino alla sirena finale. Al termine della gara i biancoverdi hanno salutato il pubblico ancora una volta protagonista di questa bellissima serata.