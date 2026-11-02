Mens Sana: i biancoverdi lottano fino alla fine, ma Napoli si impone

Napoli Est – Sendero Mens Sana Basket 81-73

Napoli: Galassi 10, Almansi 4, Supe, Sinagra 1, D’Offizi 7, Lenti 10, Mennella 15, Bonacini 2, Lucarelli 20, Valentini 12. All. Gandini.

Mens Sana: Merosa, Pillepich, Pannini 4, Perin 2, Calviani, Cecchi 8, Yarbanga 8, Caversazio 7, Battistini 15, Järvi 14, Jokic 4, Zedda 11. All. Vecchi.

La Mens Sana parte subito in salita, con Jokic che commette due falli nei primi minuti e i biancoverdi che faticano a trovare la via del canestro. Dopo due minuti senza muovere la retina è Battistini, su assist di Perin, a sbloccare il punteggio per i biancoverdi. Da quel momento la squadra di coach Vecchi comincia a sciogliersi e a trovare ritmo, affidandosi alle iniziative di Caversazio, Järvi e Yarbanga. La Mens Sana riesce così a raggiungere anche il massimo vantaggio di sei punti, dando l’impressione di poter prendere in mano la partita. Nel finale di quarto arriva anche la tripla di Cecchi allo scadere, che fa esplodere la panchina biancoverde. Il primo periodo si chiude con la Mens Sana avanti 19-13.

Nel secondo quarto la Sendero riparte con grande determinazione e trova in Perin, autore di una tripla importante, il primo protagonista offensivo. Segue Battistini, solido e concreto su entrambi i lati del campo, ma a prendersi la scena è soprattutto Vittorio Zedda: prima realizza una tripla dalla punta, poi si lancia in un coast to coast fulminante che conclude con una spettacolare schiacciata a due mani, subendo anche il fallo. Una giocata da applausi!

La partita prosegue su ritmi intensi, ma la Mens Sana perde un po’ di fluidità in attacco e Napoli ne approfitta. Lucarelli sale in cattedra con due triple pesantissime, che restituiscono fiducia ai padroni di casa. La gara diventa sempre più spigolosa, con le due squadre che lottano su ogni possesso. Da segnalare, nel finale di tempo, due ottime giocate difensive di Yarbanga, protagonista prima di una stoppata e poi di uno sfondamento subito. Si va all’intervallo lungo con Napoli avanti di un solo punto: 38-37.

Al rientro dagli spogliatoi è Jokic, su assist di Perin, a trovare subito il canestro per i biancoverdi, ma Napoli risponde immediatamente con Lucarelli, sempre più in fiducia. Caversazio prova a tenere viva la Mens Sana, ma sono i padroni di casa a prendere progressivamente il controllo della gara, costruendo un parziale che li porta sul +9 (53-44). I senesi reagiscono alla pressione dei campani con due giocate importanti di Caversazio e Cecchi, ma Napoli riesce nuovamente ad allungare fino al +10.

La Mens Sana, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Il capitano Pannini guida la reazione, accompagnato da alcune buone difese che permettono ai biancoverdi di ricucire parzialmente lo strappo. Al termine del terzo quarto il distacco è di soli cinque punti e tutto resta ancora aperto.

L’ultimo periodo si apre con Yarbanga, che firma i primi quattro punti della Mens Sana e riaccende le speranze senesi. Zedda contribuisce dalla lunetta e la squadra di coach Vecchi torna a crederci. Il momento più spettacolare arriva quando Caversazio recupera palla e serve un perfetto alley-oop per Zedda, che chiude l’azione con due punti importantissimi.

La Mens Sana prova in tutti i modi a rimanere agganciata alla partita, trovando anche nelle difese a zona proposte da coach Vecchi un’arma per mettere in difficoltà l’attacco avversario. Dall’altra parte, però, Lucarelli continua a essere una spina nel fianco della difesa senese e, con una prestazione offensiva di grande livello, trascina Napoli nei momenti decisivi.

I biancoverdi non mollano e tornano prepotentemente in partita grazie alla tripla di Battistini, che riporta la Mens Sana a soli tre punti di distanza. La rimonta sembra possibile, ma Napoli riesce a gestire il finale e a portare a casa la vittoria.

Resta la consapevolezza di una Mens Sana che non molla, capace di reagire più volte alle difficoltà e di lottare fino all’ultimo possesso contro un’avversaria trascinata da un Lucarelli in grande serata.