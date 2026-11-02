Abbadia San Salvatore: accoglienza, responsabilità e coerenza amministrativa

La situazione che si è creata ad Abbadia San Salvatore intorno ai Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) merita una riflessione seria, equilibrata e responsabile, lontana dalle strumentalizzazioni politiche.

Il problema non è mettere in discussione il principio dell’accoglienza, ma fare chiarezza su come questa venga organizzata, gestita e resa sostenibile per le persone accolte e per la comunità che le ospita.

Abbadia San Salvatore accoglie già da tempo un numero significativo di richiedenti asilo rispetto alla propria dimensione demografica. Una situazione che dovrebbe essere accompagnata, fin dall’origine, da un progetto di integrazione concreto, predisposto e sostenuto da chi gestisce la distribuzione dei migranti sul territorio. Un risultato cercato con impegno e incontri frequenti ma di difficile sostenibilità per tante lacune esistenti nei modelli predisposti.

Accogliere certamente non significa solo trovare un posto dove ospitare delle persone. Significa garantire condizioni dignitose, insegnamento della lingua italiana, percorsi di inserimento lavorativo, conoscenza e rispetto delle regole, creare occasioni di partecipazione alla vita della comunità.

Non basta far arrivare le persone e poi lasciarle senza riferimenti, così come non è giusto lasciare ai territori e ai cittadini il compito di affrontare da soli le difficoltà conseguenti.

Oggi questo modello appare insufficiente. I sindaci si trovano spesso a gestire le conseguenze di decisioni assunte altrove, senza avere strumenti adeguati per incidere sulle scelte che riguardano direttamente le proprie comunità.

E in questo contesto, l’ipotesi di trasferire circa 150 persone all’Hotel Adriana introduce ulteriori criticità e spiega la ferma posizione assunta dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale.

La collocazione dell’immobile, intanto, in una zona densamente abitata e nelle immediate vicinanze di una scuola, degli impianti sportivi e di un parco frequentato quotidianamente da bambini e famiglie, richiede valutazioni particolarmente attente. Non perché la presenza di richiedenti asilo rappresenti di per sé un pericolo, ma perché concentrare un numero così elevato di persone in una sola struttura, in un contesto urbano tanto frequentato, impone verifiche e garanzie precise su capienza, sicurezza, servizi, organizzazione, convivenza e dignità degli ospiti.

È assolutamente legittimo che una comunità chieda chiarezza sui numeri, sulle modalità di gestione, sui servizi previsti e sulle conseguenze per il territorio. La sicurezza, la dignità delle persone, il rispetto delle regole e la coesione sociale non sono principi alternativi, ma aspetti della stessa responsabilità.

Esiste poi un tema di coerenza politica e amministrativa.

Il programma elettorale sul quale questa Amministrazione ha ricevuto la fiducia dei cittadini rappresenta un impegno che deve orientare le scelte di governo.

Una trattativa privata tra un proprietario e una società è assolutamente legittima. Altra questione è valutare come quella società intenda utilizzare l’immobile e quali conseguenze tale destinazione possa avere sull’interesse pubblico e sugli indirizzi dell’Amministrazione.

La legittimità di un accordo privato e l’opportunità della sua concreta realizzazione sono due questioni diverse, che non devono essere confuse ma vanno ben osservate.

In questo quadro si inserisce anche la decisione del Sindaco Niccolò Volpini di revocare l’incarico assessorile a Leonardo Rappoli.

Una scelta delicata, maturata nell’ambito di problematiche interne alla Giunta, legate al coordinamento politico e amministrativo, alle modalità di collaborazione e al venir meno delle condizioni di fiducia necessarie per proseguire un percorso condiviso fino alla conflittualità della vicenda dei CAS. È una decisione che riguarda gli equilibri interni all’Amministrazione e la necessità di mantenere coerenza e unità nell’azione di governo.

C’è inoltre un altro aspetto che non possiamo ignorare: il futuro delle strutture oggi utilizzate per l’accoglienza.

Un eventuale trasferimento rischierebbe di lasciare altri immobili senza una destinazione definita, contribuendo al progressivo abbandono di parte del patrimonio ricettivo locale. Un problema per un paese che punta sul turismo, sulla riqualificazione urbana e sulla valorizzazione delle proprie strutture come strumenti di sviluppo economico.

La questione, dunque, va ben oltre l’Hotel Adriana.

Abbadia San Salvatore non può essere chiamata a sostenere indefinitamente un modello di accoglienza straordinaria senza programmazione, senza un reale coinvolgimento delle istituzioni locali e senza strumenti concreti di integrazione.

È necessario che la Prefettura e tutti i soggetti coinvolti aprano un confronto serio, capace di affrontare non soltanto questa situazione, ma anche le criticità più generali delle politiche nazionali di accoglienza e distribuzione dei richiedenti asilo.

Servono una ripartizione più equilibrata delle presenze, strutture realmente idonee, progetti di integrazione verificabili e un ruolo più incisivo dei Comuni nelle decisioni che riguardano il loro territorio.

Accoglienza e tutela della comunità devono procedere insieme. Non si può parlare di dignità senza organizzazione, di integrazione senza strumenti e di responsabilità senza coinvolgere chi quotidianamente deve gestirne le conseguenze.

La posizione deve essere chiara: rispetto delle persone, rispetto delle regole, tutela dell’interesse pubblico e fedeltà agli impegni assunti con i cittadini.

Perché amministrare una comunità significa anche saper affrontare le decisioni difficili, con equilibrio, responsabilità e soprattutto coerenza.

Per questo l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco, chiederà immediatamente un nuovo incontro con la prefettura.