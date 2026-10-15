Al via la stagione teatrale 2026/2027 del Cinema Teatro Amiata

Il Comune di Abbadia San Salvatore e la Fondazione Toscana Spettacolo presentano la stagione teatrale 2026/2027 del Cinema Teatro Amiata. Cinque appuntamenti, in programma dal 30 novembre al 1° aprile, compongono un cartellone che attraversa il giallo, la commedia, la satira, il teatro di narrazione e il racconto civile, portando sul palco interpreti molto conosciuti dal pubblico.

Alla stagione serale si affiancano Amiata Circus 2.0, la rassegna del sabato pomeriggio dedicata alle famiglie, e uno speciale progetto teatrale in lingua inglese rivolto alle scuole.

“La nuova stagione propone spettacoli molto diversi tra loro, accomunati dalla qualità degli interpreti e dalla capacità di unire intrattenimento e riflessione – dichiara Francesca Mariottini, assessora alla cultura del Comune di Abbadia San Salvatore –. Accanto ai cinque appuntamenti serali abbiamo voluto confermare una proposta rivolta alle famiglie e sviluppare un progetto specifico per le scuole. Il Cinema Teatro Amiata continua così a essere uno spazio vivo e aperto, nel quale pubblici di età diverse possono incontrarsi, condividere esperienze e avvicinarsi ai linguaggi dello spettacolo dal vivo”.

Il programma della stagione

La stagione si apre lunedì 30 novembre con Claudio “Greg” Gregori in Assassinio sull’Orient Express, tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie, nell’adattamento teatrale di Ken Ludwig, tradotto da Edoardo Erba e diretto da Roberto Valerio.

Uno dei capolavori del giallo classico arriva sul palcoscenico in una messinscena costruita tra suspense, tensione e ironia. Nel cast anche Valentina Sperlì, Simone Montedoro, Franca Penone, Massimo Grigò, Andrea Bartolomeo, Elisabetta Mirra, Federico Le Pera, Guido Targetti, Viola Dini, Alice Silvestrini, Tommaso D’Alia e Claudio Castruccio.

Lunedì 11 gennaio saranno protagonisti Luca Bizzarri e Francesco Montanari con Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco e prodotto da Ente Teatro Cronaca e LVF – Teatro Manini di Narni.

La morte improvvisa del re d’Inghilterra mette in luce tutta la fragilità della monarchia, mentre la corona sta per passare nelle mani di un principe impreparato. Tra il potere e il nuovo sovrano si inserisce un veterinario, specializzato nella cura dei maiali, pronto a cogliere un’occasione inaspettata. Una commedia nera che intreccia ironia, tensione e una riflessione sulle dinamiche del potere.

Martedì 23 febbraio sarà la volta di Valeria Graci con Volevo essere io. Tratto da una storia vera… la mia!, scritto con Francesca Zanni, che firma anche la regia.

Uno spettacolo autobiografico, ironico e sincero, nel quale l’attrice racconta il lungo percorso necessario per liberarsi dalle aspettative degli altri, dalle maschere e dal bisogno di sentirsi sempre adeguati, ritrovando la propria identità.

Martedì 16 marzo Silvia Frasson porterà in scena Tre sorelle, tratto dal capolavoro di Anton Čechov e prodotto da La Macchina del Suono.

Attraverso la voce e il corpo di un’unica interprete, i personaggi e le atmosfere dell’opera cechoviana prendono vita in un intenso racconto teatrale. Una rilettura che affronta il desiderio di fuga, la disillusione, il passare del tempo e la ricerca di una felicità continuamente rimandata.

La stagione si concluderà giovedì 1° aprile con Fabio Caressa e Pierluigi Iorio in E andammo a Berlino, scritto da Pierluigi Iorio, Manuela D’Angelo e Fabio Caressa, con la regia dello stesso Iorio.

Partendo dalla celebre frase pronunciata durante la semifinale dei Mondiali di calcio del 2006, lo spettacolo ripercorre tre decenni di storia italiana attraverso lo sport, la musica, i ricordi e i cambiamenti della società. Un racconto capace di unire memoria collettiva, emozione e leggerezza.

Tutti gli spettacoli della stagione serale inizieranno alle ore 21.15.

Amiata Circus 2.0

Torna anche la rassegna del sabato pomeriggio dedicata alle famiglie, con tre appuntamenti in programma alle ore 16.30.

Sabato 9 gennaio andrà in scena Clown spaventati panettieri, di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni, prodotto dal Collettivo Clown.

Sabato 23 gennaio sarà presentato Potpourri, di e con Ugo Sanchez Jr.

Sabato 30 gennaio chiuderà la rassegna Tutti in valigia, di e con Luigi Ciotta: uno spettacolo comico che unisce clown, cabaret, manipolazione di oggetti e disequilibrismo.

La programmazione per i più giovani sarà completata dal progetto speciale in lingua inglese Playtime! – Mister Cable, rivolto alla scuola secondaria di primo grado.

Abbonamenti e biglietti

La campagna abbonamenti prenderà il via il 16 ottobre.

L’abbonamento ai cinque spettacoli costa 70 euro per il biglietto intero e 60 euro per il ridotto.

I biglietti per i singoli spettacoli costano 15 euro per l’intero e 13 euro per il ridotto. È previsto un biglietto da 8 euro per gli studenti universitari in possesso della Carta dello Studente della Toscana e per gli under 30 attraverso il progetto “Biglietto futuro”, realizzato in collaborazione con Unicoop Firenze.

Le riduzioni sono riservate anche agli over 65 e, limitatamente ai singoli biglietti, ai possessori della Carta dello spettatore FTS. La prevendita sarà attiva presso il Cinema Teatro Amiata e il Bar Sport il venerdì, il sabato e la domenica, dalle ore 17 alle 20.

Informazioni e prevendita

Cinema Teatro Amiata

Via Matteotti 8, Abbadia San Salvatore

Telefono: 0577 778798 – 338 1452299 – 338 2765356

Email: [email protected]

www.cittadellefiaccole.it

www.comune.abbadia.siena.it

www.toscanaspettacolo.it