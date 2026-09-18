Raccolta differenziata: Abbadia San Salvatore tra i Comuni più virtuosi

Abbadia San Salvatore raggiunge il 75,56% di raccolta differenziata e si colloca tra i Comuni con le percentuali più alte della provincia di Siena.

Il dato, diffuso da Sei Toscana, conferma la crescente attenzione della comunità verso la corretta separazione dei rifiuti e premia il percorso portato avanti negli ultimi anni per rendere il paese sempre più pulito e attento all’ambiente.

“Il lavoro e i sacrifici di questi anni hanno dato i loro frutti – dichiara Francesca Mariottini, assessora all’Ambiente del Comune di Abbadia San Salvatore –. Questo risultato non arriva per caso: nasce dall’impegno quotidiano dei cittadini, dei bar, dei ristoranti e di tutte le attività, che ringrazio per la collaborazione. È anche il risultato del lavoro dell’amministrazione, che ha investito nella sensibilizzazione della comunità e ha effettuato i necessari controlli. Dobbiamo continuare su questa strada, perché ogni gesto contribuisce alla cura del nostro paese”.

L’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte ambientale proseguirà sabato 24 ottobre con una nuova edizione di Puliamo il mondo. Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 davanti al Comune. Le attività interesseranno il centro, gli impianti sportivi e i parchi del paese.

L’iniziativa rientra nel percorso Abbadia si prende cura e coinvolgerà la comunità in una mattinata dedicata alla pulizia e alla valorizzazione degli spazi condivisi, per rendere Abbadia San Salvatore più bella, pulita e inclusiva.