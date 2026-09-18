Pubblicati i concorsi per l’assunzione di due dirigenti

Il Comune di Siena ha pubblicato due bandi di concorso pubblico per esami finalizzati all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di due figure dirigenziali: un dirigente amministrativo da destinare alla direzione Risorse finanziarie e un dirigente con incarico di Comandante del Comando di Polizia Locale.

Per entrambe le procedure le domande di partecipazione possono essere presentate fino a giovedì 8 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale nazionale InPa (https://www.inpa.gov.it), accedendo tramite Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o sistema Eidas. È inoltre previsto il versamento di una tassa di concorso pari a 10 euro.

I testi integrali dei due bandi, contenenti l’elenco completo dei requisiti di partecipazione, le materie d’esame e tutte le modalità di svolgimento delle procedure, sono consultabili sul portale InPa e sul sito istituzionale del Comune di Siena. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Gestione giuridica del personale e formazione all’indirizzo [email protected].