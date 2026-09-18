Colle, la Torta all’Acqua diventa una sfida: al via il primo contest

Una ricetta della tradizione colligiana torna protagonista grazie alla creatività e alla professionalità di chi lavora ogni giorno nella ristorazione e nell’enogastronomia. Domenica 4 ottobre, nell’ambito di ‘Bada che Gota 2026‘, si svolgerà il primo contest dedicato alla Torta all’Acqua di Colle di Val d’Elsa. L’iniziativa è rivolta a ristoratori, pasticceri, fornai e titolari di bar colligiani, chiamati a partire dalla stessa ricetta e a trasformarla in una creazione originale. Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 28 settembre e saranno accolte fino al raggiungimento di un massimo di 20 attività partecipanti.

“La Torta all’Acqua appartiene alla memoria gastronomica di Colle e racconta una cucina semplice, legata alla vita quotidiana e alla storia della nostra comunità – dichiara Carlotta Lettieri, assessore al turismo e alla promozione del territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa –. Con questo contest vogliamo riportare l’attenzione su una ricetta identitaria e affidarla alla competenza degli operatori locali, perché possa essere conosciuta, reinterpretata e proposta anche in forme nuove. Sarà una sfida capace di unire tradizione, creatività e valorizzazione delle attività della città”.

Una base comune e spazio alla creatività. A tutti i concorrenti sarà fornita la medesima ricetta della Torta all’Acqua, con dosi e procedimento definiti. La torta dovrà essere preparata in anticipo e portata già cotta il giorno della competizione. Partendo da questa base, ciascun partecipante potrà esprimere liberamente la propria creatività attraverso farciture, creme, frutta, elementi croccanti, decorazioni, abbinamenti e tecniche di finitura. La condizione fondamentale sarà mantenere riconoscibile e protagonista la Torta all’Acqua. Durante il contest, in programma dalle ore 16 alle 18, i concorrenti avranno a disposizione 30 minuti per completare davanti al pubblico la farcitura, l’assemblaggio e la decorazione della propria creazione. Gli ingredienti aggiuntivi e le attrezzature necessarie saranno a carico dei partecipanti, mentre l’organizzazione fornirà a ciascuno una postazione con tavolo e tovaglia.

Gusto, tecnica e originalità. Ogni torta riceverà dalla giuria un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei cinque criteri previsti: gusto ed equilibrio complessivo; qualità tecnica e consistenze; creatività e originalità; presentazione ed estetica; taglio e struttura interna. La valutazione terrà conto dell’armonia tra la base e gli elementi aggiunti, del bilanciamento della dolcezza, della stabilità della preparazione, della gestione delle consistenze e dell’umidità, della pulizia dell’esecuzione e della qualità visiva della fetta. La giuria premierà quindi la creazione capace di coniugare tecnica, gusto, inventiva e rispetto dell’identità della ricetta tradizionale.

A partire da martedì 29 settembre, grazie alla collaborazione con Colombo, alle attività iscritte sarà consegnato un kit contenente alcuni ingredienti della ricetta base insieme al grembiule ufficiale da indossare durante la gara.