Brunello 2026, al via la vendemmia: raccolti i primi grappoli

Sotto uno splendido sole, da stamattina, si colgono i primi grappoli di Brunello di Montalcino: una vendemmia precoce come abbiamo già detto qui, e nel vigneto del cru storico dell’azienda Tiezzi, Vigna Poggio Cerrino, Monica Tiezzi, alla MontalcinoNews, racconta: “oggi abbiamo iniziato con le nostre vigne a nord di Montalcino, la vigna vecchia, vigna Poggio Cerrino, è arrivato il momento. L’uva è bella, è sana, è croccante, il peduncolo è bello rosa, è profumata, ha tanto colore e anche il grado potenziale c’è, quindi è arrivato il momento di una bella vendemmia, sicuramente anticipata, ma siamo molto felici di portare dentro l’uva. Iniziamo da là, poi vedremo come procederemo nelle altre nostre vigne, in alto siamo un po’ più indietro, ma a nord siamo al momento perfetto: è l’ora di portare a casa l’uva”.

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