Siena, torna “Momenti Divini”: degustazione gratuita al Famila

Una serata dedicata al vino, ai sapori del territorio e al piacere di stare insieme. Torna a Siena “Momenti Divini – Degustazione d’Autunno”, l’iniziativa promossa da Etruria Retail in programma venerdì 16 ottobre alle ore 21 al Famila Market di Largo Sassetta 11. Un evento gratuito su prenotazione durante il quale, guidati da un sommelier, i partecipanti potranno degustare sei vini selezionati, accompagnati da salumi e formaggi del territorio.

Lo spirito dell’iniziativa. Con “Momenti Divini” Etruria Retail porta il vino fuori dallo scaffale per trasformarlo in un momento di conoscenza, scoperta e convivialità. La guida del sommelier permetterà di avvicinarsi alle etichette selezionate e di approfondirne caratteristiche e abbinamenti, mentre salumi e formaggi locali contribuiranno a valorizzare il legame con i territori.

Un’occasione anche per conoscere più da vicino l’offerta del reparto enoteca e rafforzare la relazione tra i punti vendita e le comunità di cui fanno parte.

Info utili. La partecipazione è gratuita e riservata ai clienti maggiorenni titolari di Carta Sempre con Te. Ogni punto vendita potrà accogliere un massimo di 30 persone. Le prenotazioni saranno aperte dal 7 al 14 ottobre direttamente presso i punti vendita aderenti. A ogni partecipante saranno inoltre consegnati due buoni del valore di 5 euro ciascuno, utilizzabili entro la fine dell’anno su una spesa minima di 25 euro nel reparto enoteca.