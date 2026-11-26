“Il sangue si dona, non si versa”. Aou Senese e associazioni donatori di sangue insieme nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Un’iniziativa che si ripete ogni anno e che veicola costantemente un messaggio di grande impatto sociale: “Il sangue si dona, non si versa”. Il Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretto dalla dottoressa Elena Marchini, ha organizzato insieme alle associazioni di volontariato dei donatori di sangue, Anpas, Avis, Croce Rossa Italiana, Donatori di sangue delle Contrade e Fratres, una donazione di sangue collettiva in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Grande partecipazione da parte di donatrici e donatori che, con il grande gesto di generosità della donazione di sangue, hanno sottolineato la potenza del messaggio contro la violenza sulle donne.