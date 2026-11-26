Con “Ma tu mi ami, edizione speciale contro la violenza sulle donne” Terrecablate ha celebrato il 25 novembre al liceo scientifico Galileo Galilei di Siena. Il ciclo di incontri educativi promossi dalla società di telecomunicazioni durante tutto l’anno scolastico, che si svolgono in tutte le scuole della provincia di Siena, per questa data è stato modulato specificatamente sulla giornata internazionale istituita nel 1999 dall’assemblea mondiale delle Nazioni Unite.

L’equipe di esperte, Elena Lorenzini, psicoterapeuta, e l’avvocata Elisa Ferri, coadiuvate dalle volontarie del centro Donna chiama donna hanno parlato agli studenti del liceo coinvolgendoli sull’argomento sempre più di attualità per i numerosi femminicidi che vengono commessi quasi ogni giorno. “Anche quest’anno ho avuto l’opportunità di celebrare questa ricorrenza così importante all’interno di una scuola superiore rivolgendomi agli adulti del futuro – dice Elisa Ferri -. La scuola è il luogo in cui si formano il rispetto e la consapevolezza. Nel corso dell’incontro ho illustrato ai ragazzi che la violenza di genere non è soltanto quella fisica e sessuale, ma anche quella psicologica ed economica ed abbiamo visto insieme quanti e quali sono i reati ed i comportamenti deviati collegati alle varie forme di violenza. Dare un nome ai comportamenti sbagliati aiuta a riconoscerli e quindi anche ad evitarli. Conoscere la legge infatti significa conoscere i propri diritti e, soprattutto, sapere che esistono strumenti concreti di tutela. Comprendere che il controllo e la sopraffazione non sono mai forme di affetto e parlarne senza vergogna è un primo passo per cambiare le cose”.

“Lavorare con gli adolescenti su temi come il controllo, la gelosia che limita, le umiliazioni, il bisogno di decidere per l’altra persona è importante – prosegue Elena Lorenzini – perché è proprio in questa fase della vita che si costruiscono le prime relazioni e si comincia a capire che cosa ci fa stare bene e che cosa, invece, ci toglie libertà. Non vogliamo dare risposte già pronte, ma creare uno spazio in cui i ragazzi e le ragazze possano farsi domande, confrontarsi e riconoscere insieme i segnali di una relazione sana. Quando si parla di violenza, spesso chiediamo alle donne/ ragazze di accorgersi dei segnali, di chiedere aiuto, di trovare la forza di andarsene. Sono messaggi importanti, ma la responsabilità di fermare la violenza non può ricadere soltanto su chi la subisce. Dobbiamo imparare a guardare anche i comportamenti di chi la agisce e chiamarli con il loro nome, senza giustificarli con la gelosia o con l’amore. Anche le parole che usiamo contano: possono aiutarci a capire quello che succede, oppure rafforzare idee e stereotipi che facciamo fatica a riconoscere. Per questo parlarne a scuola, insieme, è un’occasione preziosa”.

L’appuntamento di oggi per la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne si è svolta nell’aula magna del liceo scientifico Galilei di Siena: la dirigente scolastica e il corpo docente hanno accettato di ospitare questo incontro a cui hanno partecipato gli studenti delle quarte classi della scuola media superiore. “In occasione del 25 novembre – ha commentato la dirigente scolastica Adele Patriarchi -, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” ha accolto con convinzione il progetto “Ma tu mi ami?”. Affrontare il tema delle relazioni affettive, nei suoi risvolti psicologici e negli aspetti giuridici, significa offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità di riflettere sulla centralità del principio del rispetto e di saper cogliere i possibili segnali di violenza. Ringraziamo Terrecablate, l’Associazione Donna chiama Donna, l’assessore Lorè del Comune di Siena e i relatori per aver offerto alle nostre classi questa importante occasione di apprendimento e confronto”.

All’incontro hanno partecipato l’amministratore unico di Terrecablate Marco Turillazzi e l’assessore del Comune di Siena Lorenzo Lorè che hanno portato rispettivamente i saluti dell’azienda e dell’amministrazione comunale.

“Oggi è stato importante incontrare i giovani e sensibilizzarli sul problema della violenza sulle donne – ha commentato Marco Turillazzi al termine della mattinata al liceo -, sono rimasto positivamente impressionato dalla loro voglia di confrontarsi sul tema. Sono loro il futuro e spetta a noi dargli le basi per crescere consapevoli. Promuoviamo da anni gli incontri nelle scuole sull’affettività e in questa occasione abbiamo voluto che la nostra equipe si concentrasse sul tema della violenza sulle donne che rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti”.

“Il contrasto alla violenza sulle donne – ha sottolineato l’assessore all’istruzione del Comune di Siena, Lorenzo Loré – passa innanzitutto dall’educazione e dalla capacità di costruire, fin dai banchi di scuola, una cultura del rispetto, della parità e della libertà individuale. È particolarmente importante, per noi amministratori, avere occasioni di incontro e di confronto diretto con i giovani del nostro territorio, ascoltare le loro riflessioni e condividere con loro temi così delicati e attuali. Farlo all’interno di un istituto storico come il liceo scientifico Galileo Galilei, che ha contribuito alla formazione di intere generazioni di senesi, assume un significato ancora più importante. Ringrazio Terrecablate per aver promosso questa iniziativa, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni, mondo della scuola e realtà del territorio sia fondamentale per accompagnare i nostri ragazzi in un percorso di crescita consapevole e responsabile. La ricorrenza del 25 novembre deve essere uno stimolo a rinnovare questo impegno ogni giorno dell’anno”.