La Toscana con la legge sulle aree idonee in discussione oggi in Consiglio regionale, raccoglie la sfida della transizione energetica. La legge tiene insieme lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili e la tutela del territorio, del paesaggio e delle attività agricole. La Toscana sceglie così di governare la transizione energetica, favorendo gli investimenti nelle rinnovabili e mantenendo un equilibrio tra lo sviluppo della produzione di energia pulita, la salvaguardia delle attività agricole e la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico.

È questo il principio alla base del testo unificato delle proposte di legge 35 e 40, Disposizioni in materia di promozione e produzione di energia rinnovabile, oggi all’ordine del giorno del Consiglio regionale, in attuazione della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Tra le principali misure previste, l’individuazione di nuove aree idonee alla realizzazione degli impianti, ulteriori rispetto a quelle già stabilite dallo Stato; le semplificazioni amministrative, con particolare attenzione all’autoconsumo, alla realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici;, eolici e geotermici; limiti all’occupazione dei terreni agricoli e garanzie per la continuità delle coltivazioni; misure per la tutela del paesaggio e la sicurezza idraulica, obblighi per il ripristino dei luoghi e strumenti di partecipazione e monitoraggio della transizione energetica.

“La questione energetica riguarda direttamente famiglie e imprese: dove produrremo l’energia, a quale prezzo e soprattutto a beneficio di chi – dichiara Brenda Barnini, presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale del Consiglio regionale – La Toscana parte da una base solida, grazie anche alla geotermia, ma vuole essere protagonista della transizione energetica, con l’obiettivo di raggiungere almeno 4,25 gigawatt di nuova potenza rinnovabile entro il 2030.- Con questa legge abbiamo voluto dare regole chiare a chi investe, semplificare le procedure e garantire un equilibrio tra lo sviluppo delle rinnovabili e la tutela del territorio e delle produzioni agricole – Il Piano colturale agrivoltaico, in particolare, deve assicurare che l’energia pulita non sottragga spazio all’agricoltura, ma possa rappresentare un’opportunità di integrazione del reddito e di riduzione dei costi per le imprese agricole. Non ci siamo limitati a enunciare principi, ma abbiamo individuato strumenti concreti per realizzarli, prevedendo anche una verifica degli obiettivi nel 2028. La transizione energetica non è neutra: vogliamo che i benefici della produzione di energia pulita arrivino alle famiglie, alle imprese e alle comunità locali, anche attraverso la riduzione dei costi dei servizi pubblici”.

“L’arrivo in Consiglio della nuova legge sulle aree idonee rappresenta un passaggio fondamentale. L’intervento del presidente, che ha portato all’unificazione delle due proposte di legge, la 35 e la 40, ha dato un nuovo senso e una lettura unitaria a un testo che riguarda sia le aree idonee sia quelle di accelerazione, offrendo un quadro più chiaro per i cittadini e per le aziende. – sottolinea Gianni Lorenzetti, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture – È stato un importante esercizio di democrazia e di governo da parte del campo largo, pur nelle legittime differenze e visioni, le stesse che si ritrovano sui territori attraverso il confronto con le associazioni di categoria, gli ambientalisti e le rappresentanze degli agricoltori. Consegniamo alla Toscana un lavoro solido, frutto dell’impegno delle due commissioni congiunte: una norma capace di tenere insieme le esigenze dell’agricoltura, in particolare sull’agrivoltaico, la tutela del patrimonio territoriale e delle colture di cui la Toscana va fiera, e la necessità di raggiungere entro il 2030 gli obiettivi assegnati alla nostra Regione, pari a circa 4 gigawatt di energia elettrica da fonti rinnovabili. È una buona legge che mettiamo a disposizione dei cittadini, delle imprese e di tutte le comunità toscane affinché nei prossimi mesi si possano ottenere risparmi significativi, in un momento molto complicato e ancora fortemente legato al gas e al petrolio. Una scelta che dimostra come la Toscana sappia guardare lontano”.

“Con la legge sulle aree idonee che andremo ad approvare la Toscana sceglie di fare la propria parte nella transizione energetica. È un passaggio significativo di questa legislatura, frutto di un lavoro collettivo che ci dà strumenti concreti per raggiungere l’obiettivo di almeno 4,25 gigawatt di nuova potenza da fonti rinnovabili entro il 2030. È il contributo della Toscana a due sfide decisive di questo di questo tempo, il contrasto al cambiamento climatico e una maggiore autonomia energetica -commenta il capogruppo del Partito Democratico Simone Bezzini – Con questa legge abbiamo scelto di far crescere le rinnovabili salvaguardando la qualità del paesaggio toscano e le attività che su quella qualità fondano il proprio sviluppo, a partire da quella agricola. Il lavoro della Giunta e della commissione, arricchito dai numerosi contributi raccolti, ha permesso di costruire una legge che tiene conto delle peculiarità della Toscana e che dà un contributo importante allo sviluppo sostenibile nostra regione”