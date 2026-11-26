Si sono conclusi i tre eventi di restituzione della Sfida delle Idee “Antibiotico Resistenza… non facciamo resistenza!”. Per l’occasione studentesse e studenti delle province di Arezzo, Siena e Grosseto hanno presentato gli elaborati realizzati per la Sfida, dedicati all’uso corretto degli antibiotici e ai rischi legati alla resistenza dei batteri ai farmaci, una delle principali sfide per la salute pubblica. Il progetto è promosso dal team AID della Asl Toscana sud est insieme all’Area Dipartimentale Promozione ed Etica della Salute e al Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione in collaborazione con gli Uffici Scolatici Provinciali. Fa parte delle azioni della Rete Regionale delle Scuole che Promuovono Salute ed è inserita nell’ambito delle attività di contrasto all’antibiotico resistenza messe in campo dalla Asl Toscana sud est.

Nell’area senese l’appuntamento si è svolto lunedì nei plessi di Montalcino e Buonconvento dell’Istituto Comprensivo Insieme. Era presente l’assistente sanitaria referente per l’Educazione alla Salute dottoressa Marta Viligiardi. Alla Sfida ha partecipato anche l’Istituto Comprensivo Tozzi di Siena.

Nell’area grossetana l’evento si è tenuto ieri al Polo Tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernardino Lotti di Massa Marittima erano collegati da remoto. Ha preso parte all’incontro l’assistente sanitaria referente per l’Educazione alla Salute dottoressa Eleonora Paoletti.

Ad Arezzo le scuole si sono ritrovate lunedì nella Sala dei Grandi della Provincia, con l’assistente sanitaria Dott.ssa Ilaria Bartoli e le infermiere esperte in infezioni correlate all’assistenza (ICA) dottoressa Roberta Moretti e dottoressa Elena Bruschini oltre all’infettivologa dottoressa Chiara Spertilli Raffaelli. Hanno partecipato il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo e Licei Annessi, l’Istituto Omnicomprensivo Guido Marcelli di Foiano della Chiana, l’Istituto Comprensivo Statale Cesalpino di Arezzo, l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Lucignano e l’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno.

“Avviata con l’obiettivo di promuovere consapevolezza sul tema dell’antibiotico-resistenza nella comunità scolastica e nella popolazione generale, l’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si distingue per l’approccio adottato – osserva la dottoressa Daniela Cardelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni tecnico-sanitarie della prevenzione e riabilitazione della Asl Toscana sud est -. Gli incontri di restituzione in programma in questi giorni valorizzano un percorso metodologico partecipativo che, a un anno dal lancio, dimostra tutta la sua efficacia. Il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche rappresenta un passaggio fondamentale per promuovere l’uso appropriato degli antibiotici e prevenire l’antimicrobico-resistenza, una priorità assoluta per le politiche sanitarie dei prossimi anni. L’integrazione tra percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni ci consente di generare una sinergia efficace e di raggiungere la comunità scolastica e indirettamente la popolazione generale”.

“In questa Sfida delle Idee vedo il senso più autentico della promozione della salute: costruire insieme una cultura della salute – sottolinea dott. Aniello Buccino, responsabile Educazione alla Salute del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione e referente aziendale della Rete delle Scuole che Promuovono Salute –. L’antibiotico-resistenza è una priorità di sanità pubblica, ma per affrontarla davvero servono alleanze e linguaggi nuovi. Partita lo scorso anno, la Sfida ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado. Ragazze e ragazzi hanno tradotto il tema in ricerche, poesie, canzoni rap, fumetti e illustrazioni. È la forza di un lavoro intersettoriale: mette in rete sanità, scuola e territorio e affida ai più giovani il compito di parlare alle famiglie e a tutta la cittadinanza. Quando sono loro a fare proprio un tema come questo, il messaggio cambia passo”.