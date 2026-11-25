In occasione della Festa della Toscana, che si celebra il 30 novembre, il Comune di Sovicille propone nelle mense scolastiche un menù speciale ispirato alla tradizione gastronomica del territorio: polenta con olio nuovo e formaggio, arista di suina all’uva bianca, fagioli cannelli “al fiasco”.

Un’iniziativa che unisce il piacere della buona tavola alla scoperta della storia e dei valori che caratterizzano l’identità toscana. La Festa della Toscana ricorda infatti un evento di straordinaria importanza: il 30 novembre 1786, grazie alla riforma promossa dal Granduca Pietro Leopoldo, la Toscana divenne il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Una scelta storica che ancora oggi rappresenta un simbolo di civiltà e un’occasione per riflettere sui principi della pace, della giustizia, della libertà e del rispetto della dignità umana. Per celebrare questa ricorrenza, gli alunni delle scuole del territorio potranno gustare un pranzo che richiama i sapori tipici della cucina toscana, trasformando il momento del pasto in un’opportunità di conoscenza e condivisione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di SostenibilMense, il programma promosso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in partnership con ANCI Toscana e guidato da Foodinsider, al quale il Comune di Sovicille aderisce e che tra i suoi obiettivi la valorizzazione della cultura, delle tradizioni e delle risorse locali, riconoscendo nella ristorazione scolastica un fondamentale strumento di educazione alimentare, ambientale e civica.

“Abbiamo voluto celebrare la Festa della Toscana con un menu speciale, perché crediamo che attraverso il cibo sia possibile raccontare la storia di una comunità, riscoprire le ricette della tradizione e rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il luogo in cui vivono – dichiara Federica Parrini, Assessore alle Politiche per la scuola del Comune di Sovicille. Il 30 novembre rappresenta una data fondamentale per la storia della nostra regione e desideriamo che i bambini ne conoscano il significato. Portare in tavola i sapori della tradizione toscana è un modo semplice e concreto per avvicinarli alla storia del territorio e ai valori di libertà, giustizia e rispetto della persona. La partecipazione a SostenibilMense ci aiuta a valorizzare sempre di più il ruolo educativo e sociale della ristorazione scolastica”.

L’adesione a SostenibilMense rappresenta per i comuni partecipanti, un’opportunità per promuovere una visione della ristorazione scolastica attenta non solo alla qualità nutrizionale, ma anche alla sostenibilità, alle filiere locali e al benessere della comunità. Il menù della Festa della Toscana diventa così un’occasione per unire alimentazione sana, memoria storica ed educazione alla cittadinanza, coinvolgendo bambini, famiglie, insegnanti e operatori della ristorazione in una celebrazione condivisa dell’identità del territorio.

Per informazioni: Comune di Sovicille – Settore Persona e Società – dott.ssa Elisabetta Burrini, tel. 0577 049250, cell. 320 4317200, email [email protected]