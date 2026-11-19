Come si trasmette una tradizione e come cambiano i significati che le vengono attribuiti? Che cosa accade quando una festa viene studiata, fotografata, raccontata in un museo? Sono domande che riguardano anche il presente dei luoghi e il rapporto con ciò che si sceglie di tramandare.

Al Castello di Montarrenti, nel comune di Sovicille, se ne parlerà venerdì 20 novembre con l’antropologo Fabio Mugnaini. Un appuntamento che porta al Castello la ricerca sulle tradizioni popolari.

Venerdì 20 novembre, ore 18:00: “Attorno al fuoco”

La conversazione con Fabio Mugnaini partirà dalla Focarazza di Santa Caterina di Roccalbegna. Ogni anno, la sera del 24 novembre, alla vigilia della ricorrenza della santa patrona, viene accesa una grande catasta di legna attorno allo stollo, un lungo tronco di cerro. Quando l’intensità del fuoco diminuisce, gli uomini delle contrade se lo contendono, cercando di portarlo nella propria.

La festa continua a essere celebrata e, nel tempo, è diventata oggetto di ricerca e documentazione. Le fotografie esposte nel museo del paese ne raccontano i gesti e le fasi, offrendo uno sguardo che si affianca all’esperienza e alla memoria dei partecipanti.

“Attorno al fuoco. La Focarazza di Santa Caterina di Roccalbegna e le tradizioni popolari oggi” affronterà questo intreccio: il rapporto tra chi pratica una tradizione e chi la studia, le scelte attraverso cui viene rappresentata, gli effetti del suo riconoscimento come patrimonio culturale.

Fabio Mugnaini insegna Storia delle tradizioni popolari e Teorie e politiche dei patrimoni culturali all’Università di Siena. Ha curato con Pietro Clemente “Oltre il folklore” (2001) ed è autore di “Al tempo delle feste. Etnografie del festivo in Toscana” (2023).

L’incontro è aperto a tutti. A seguire, aperitivo. Per informazioni: [email protected] · +39 333 602 9042