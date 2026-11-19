Un risultato di prestigio nazionale per le politiche culturali e sociali della Val d’Orcia: il progetto “Pagine aperte”, presentato dal Comune di San Quirico d’Orcia in qualità di soggetto responsabile, è stato selezionato e finanziato dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando “Lettura per tutti 2025”. Il progetto si è classificato ottavo tra i dieci progetti finanziati a livello nazionale, emergendo su un totale di 109 proposte progettuali pervenute da tutta Italia e aggiudicandosi il finanziamento massimo previsto di 31 mila euro. A questa somma si aggiunge un cofinanziamento comunale di 8.745,59 euro, portando il valore complessivo dell’investimento sul territorio a 39.745,59 euro per una durata di 12 mesi.

“Pagine aperte” nasce con l’obiettivo di trasformare la Biblioteca Comunale di Palazzo Chigi in un presidio culturale pienamente accessibile, inclusivo e accogliente, capace di rispondere ai bisogni di persone con disabilità fisiche, visive o uditive, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), disturbi dello spettro autistico e bisogni educativi speciali. Particolare attenzione è rivolta alla realtà delle Aree Interne, dove la biblioteca di prossimità svolge un ruolo insostituibile di coesione sociale e crescita comunitaria.

“Essere tra i soli dieci progetti finanziati in tutta Italia è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Questo riconoscimento premia una visione precisa: fare della cultura un diritto realmente esigibile da tutti, senza lasciare indietro nessuno. Nelle aree interne la biblioteca non è solo un luogo di prestito librario, ma parte attiva della socialità di una comunità. Grazie a “Pagine aperte” e alla preziosa sinergia con una rete di partner d’eccellenza, doteremo San Quirico d’Orcia di strumenti all’avanguardia e competenze concrete per abbattere ogni barriera sensoriale e cognitiva”.

Le azioni principali del progetto Il programma di interventi si articola lungo diverse direttrici operative che coinvolgeranno cittadini, scuole, famiglie e operatori. Tecnologie e ausili innovativi: potenziamento della dotazione informatica per l’utenza, acquisizione di nuovo software per la traduzione in simboli (Symwriter) e adattamento del Totem Haptico già in dotazione all’Amministrazione Comunale per offrire esperienze di lettura multisensoriali e immersive.

Nuovi scaffali inclusivi e sezione Braille: ampliamento del patrimonio librario della Biblioteca e della Ludoteca con l’acquisto di audiolibri, libri ad alta leggibilità, In-book e testi in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), Fabric books, libri tattili e la creazione di una nuova sezione dedicata ai libri in Braille per bambini e adulti.

Spazi e segnaletica accessibile: riqualificazione degli ambienti della Biblioteca e della Ludoteca con una nuova segnaletica inclusiva e la produzione di materiali informativi cartacei e multimediali fruibili da tutti.

Mostre ed eventi multisensoriali: allestimento nelle sale espositive di Palazzo Chigi Zondadari di attività laboratoriali e percorsi sensoriali in collaborazione con la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus.

Formazione specialistica: un calendario di corsi rivolti a bibliotecari, insegnanti, educatori e genitori dedicati all’accessibilità uditiva, alla progettazione di libri in simboli CAA e alla creazione artigianale di libri tattili illustrati.

Il successo della candidatura premia anche la solidità del partenariato coordinato dal Comune di San Quirico d’Orcia, forte del proprio ruolo di coordinatore del Patto locale per la lettura. La rete coinvolge complessivamente 10 soggetti: i Comuni di Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montalcino (nell’ambito della Rete Documentaria Senese – ReDoS) e il Comune di Sesto Fiorentino (capofila della rete regionale delle biblioteche Inbook con la Biblioteca Ernesto Ragionieri); l’Istituto Comprensivo “Insieme”; la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus; l’Associazione Culturale Start APS; la libreria Librorcia e il portale della cultura toscana toscanalibri.it.