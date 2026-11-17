L’Italia vestita di storia fa tappa a San Quirico d’Orcia con il Quartiere di Canneti protagonista. “Coi Panni del cuore, gli abiti storici nella Val d’Orcia medievale” l’appuntamento in programma a San Quirico d’Orcia nelle giornate del 15 e 21 novembre. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività legate alla seconda edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici, promossa dal Ministero del Turismo e inserita nel Calendario Unico Nazionale “L’Italia vestita di storia”, che fino all’11 dicembre unisce oltre 110 eventi in tutta Italia per raccontare le tradizioni più autentiche dei territori.

Una giornata interamente dedicata alla valorizzazione e alla scoperta del patrimonio immateriale del Quartiere di Canneti di San Quirico d’Orcia. Protagonisti dell’evento saranno le monture del Quartiere, frutto di un minuzioso lavoro di ricerca e di un importante rinnovo realizzato negli ultimi due anni grazie alla preziosa collaborazione con la professoressa Rita Petti e la sarta Vanessa Nencini.

Gli abiti storici sono l’identità stessa della comunità del Quartiere di Canneti e testimonianza viva del saper fare artigianale tramandato dal 1962 ad oggi. Un patrimonio che non è solo da ammirare, ma da vivere e da raccontare, per far scoprire il territorio e le sue radici attraverso la sua storia.

Il programma della giornata prevede un workshop formativo rivolto agli associati del Quartiere – con particolare attenzione alle giovani generazioni – dedicato allo studio del costume, all’abbigliamento, ai tessuti nella rievocazione storica e alle tecniche di conservazione e cura delle monture, per tramandare questa tradizione al futuro.

L’inaugurazione della mostra “Coi panni del cuore”, allestita nei locali della sede di Via Nuova 1: un percorso espositivo che racconta il lavoro sartoriale e ripercorre la storia del costume dei Canneti dal 1962 ad oggi, illustrata anche nel volume “Coi Panni del Cuore – Il rinnovo delle monture anno MMXXIV”.