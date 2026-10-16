San Quirico d’Orcia, stadio comunale senza barriere architettoniche

Uno stadio comunale completamente senza barriere architettoniche. La fine dei lavori verrà celebrata con una cerimonia di inaugurazione, in programma venerdì 16 ottobre, ore 18, allo Stadio comunale Arnolfo Mangiavacchi.

Gli interventi erano iniziati a maggio 2025 e terminati nelle scorse settimane, per un costo complessivo di 301mila euro, di cui 80 mila euro risorse comunali ed i restanti 221 mila euro contributo Regione Toscana.

“I lavori – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – hanno previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento del pubblico spettacolo, con interventi anche al bar-ristoro all’interno della struttura. Si tratta di un altro passo importante verso l’abbattimento delle barriere architettoniche nel nostro comune, che permetterà a tutti i cittadini di vivere appieno lo stadio comunale in occasione di eventi sportivi e sociali. Un orgoglio per l’intera comunità sanquirichese”.

All’inaugurazione di fine lavori interverranno Marco Bartoli, sindaco Comune di San Quirico d’Orcia; Eugenio Giani, presidente Regione Toscana; Paolo Mangini, presidente Comitato regionale Toscana LND-Figc; Carlo Forte, presidente Comitato provinciale LND-Figc.