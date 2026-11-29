

Il futuro del Monte dei Paschi si gioca tra le scelte degli azionisti e le richieste del territorio. Intesa Sanpaolo ha indicato impegni su marchio e sede, ribaditi secondo gli enti locali anche per direzione generale, occupazione, filiali e credito. Resta da capire se e come possano tradursi in accordi scritti, con durata, verifiche e rimedi.

Allo stato attuale non risulta alcun obbligo formale di mettere per iscritto gli impegni sul futuro del Monte dei Paschi entro il 22 gennaio 2027. Data che è il termine per aderire all’offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo, salvo proroghe, con possibile riapertura dal 1° al 5 febbraio. La scadenza è un passaggio politicamente rilevante in quanto prima della chiusura dell’offerta le istituzioni potrebbero contare su una maggiore attenzione mediatica con conseguente capacità di pressione che allo stato attuale è comunque tutta da verificare.

Intesa può procedere anche se raggiunge il 50% più un’azione di Mps. Il 23 novembre la stampa le attribuiva già il 67,05% del capitale, sommando adesioni annunciate o attese, non ancora tutte formalizzate. Se confermate, supererebbero ampiamente quella soglia, il successo dell’offerta dipenderebbe meno dal consenso degli altri azionisti e del territorio, riducendo l’interesse di Intesa a concedere ulteriori garanzie.

Resta fermo che accordi scritti potranno essere cercati anche dopo la chiusura delle adesioni. La cessione a Unipol della nuova banca con il marchio Mps è prevista entro la fine del 2027.

Nella nota stampa del novembre il Pd richiama il caso Commerzbank, nel quale il confronto tra il Governo tedesco e UniCredit ha portato a impegni formalizzati, a partire dalla sede a Francoforte. L’esempio mostra che un esecutivo può ottenere garanzie scritte, ma le due situazioni presentano differenze sostanziali.

Lo Stato tedesco ha ancora circa il 13% di Commerzbank, mentre il ministero dell’Economia italiano detiene il 4,86% di Mps. Berlino si era inoltre opposta a lungo all’operazione e nell’intesa ha rinunciato ai propri posti nel consiglio di sorveglianza.

A Siena la condizione è diversa, ci troviamo di fronte a due passaggi, l’offerta di Intesa e la successiva cessione a Unipol. Quello tedesco è un precedente che non basta a dimostrare che l’Italia possa ottenere impegni analoghi con gli stessi strumenti.

Resta quindi da capire quale leva il Governo, dovrebbe utilizzare per ottenere queste garanzie. Lo strumento formale più forte è il golden power, ma ha limiti e non è scontato che possa blindare sede, direzione generale o organici. In ogni caso al momento il Governo risulta orientato a non esercitarlo. Una ipotesi residuale è che vengano convocati attorno a un tavolo Intesa, Unipol, Bper, Enti locali e Sindacati lavorando ad un protocollo con durata, verifiche e rimedi.

In un’economia di libero mercato ciò può essere plausibile non fino al punto da pretendere un accordo, poiché la forza del tavolo dipenderebbe da ciò che le parti accettano di sottoscrivere. Un’impresa può aprire a limiti in cambio di certezza, consenso istituzionale e rapporti stabili con il territorio. Con margini di gestione relativamente circoscritti a impegni con durata definita, indicatori e clausole di revisione per eventuali crisi. Resta fermo che il libero mercato opera comunque già dentro regole, comprese quelle su concorrenza, lavoro e poteri pubblici.

L’Ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina in audizione parlamentare del 12 novembre scorso ha pubblicamente preso impegni riguardo il marchio, che resterà Monte dei Paschi di Siena e la sede resterà a Siena. Ha ribadito l’interesse per il polo tecnologico.

Tutto confermato nell’incontro di mercoledì 18 novembre a Roma, tra il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia Agnese Carletti e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo laddove gli impegni espressi da Messina in Commissione sono stati ribaditi e indicati come vincolanti anche per le future scelte di Unipol. In tale contesto è stato ribadito il mantenimento della direzione generale, la tutela dell’occupazione e la presenza delle filiali. E’ stata garantita la continuità del credito a famiglie e imprese, la Direzione regionale di Intesa a Siena.

Fabrizio Camastra