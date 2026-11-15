Mps, Fabio, Carletti e Giani: “Chiederemo un incontro ai vertici di Intesa Sanpaolo per tutelare interessi di Siena e territorio”

“Alla luce degli sviluppi che stanno interessando Banca Monte dei Paschi di Siena e delle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, riteniamo opportuno avviare un’interlocuzione diretta con i vertici del gruppo bancario”.
Lo dichiarano congiuntamente il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.
“Nei prossimi giorni – concludono i tre rappresentanti istituzionali – proporremo un incontro ai vertici di Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di approfondire gli scenari che potrebbero delinearsi e condividere le priorità che da sempre ci guidano”.