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domenica, 15 Novembre 2026
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ECONOMIA e FINANZA

Mps, Fabio, Carletti e Giani: “Chiederemo un incontro ai vertici di Intesa Sanpaolo per tutelare interessi di Siena e territorio”

Nei giorni scorsi un confronto tra i vertici istituzionali di Comune di Siena, Provincia e Regione Toscana
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Mps, Monte dei Paschi di Siena, insegna su finestra banca

“Alla luce degli sviluppi che stanno interessando Banca Monte dei Paschi di Siena e delle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, riteniamo opportuno avviare un’interlocuzione diretta con i vertici del gruppo bancario”.

Lo dichiarano congiuntamente il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Nei prossimi giorni – concludono i tre rappresentanti istituzionali – proporremo un incontro ai vertici di Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di approfondire gli scenari che potrebbero delinearsi e condividere le priorità che da sempre ci guidano”.



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