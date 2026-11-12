La composizione negoziata della crisi d’impresa

In provincia di Siena sono 35 le istanze di composizione negoziata delle crisi d’impresa, dato che testimonia il ricorso crescente ad uno strumento per aiutare le aziende in difficoltà economico-finanziaria prima che la situazione diventi irreversibile. La procedura di composizione negoziata consente di avviare un percorso riservato per cercare un accordo con i creditori e di evitare il fallimento salvaguardando la continuità aziendale ed i posti di lavoro. Il tutto con l’assistenza di un esperto indipendente.

Di questo si parlerà in un convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera di Commercio nell’appuntamento di oggi, dalle 14.30 alle 18.30, all’auditorium ChiantiBanca a Fontebecci.

Apriranno i lavori i saluti del presidente di ChiantiBanca Cristiano Iacopozzi, del presidente dell’ordine dei commercialisti, Marzia Mucciarelli, del presidente dell’ordine degli avvocati, Antonio Giovanni Ciacci e dal presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi.

Nella parte tecnica si affronteranno le diverse fasi della procedura e le questioni che emergono dalla sua applicazione. Il presidente del Tribunale di Siena, Gianmarco Marinai, illustrerà le linee guida e la giudice delegata Marta Dell’Unto approfondirà il tema delle misure protettive e cautelari a tutela dell’impresa durante le trattative con i creditori.

Stefano Guerrini

Valentina Del Grande di ChiantiBanca parlerà dei rapporti con gli istituti di credito, mentre il commercialista Stefano Guerrini presenterà un caso di successo, offrendo un esempio concreto di applicazione dello strumento. Chiuderà il programma l’intervento di Iacopo Donati, avvocato e professore associato dell’Università di Siena, con un approfondimento sul concordato semplificato, tra leva negoziale e sbocchi liquidatori.

Il convegno, realizzato con il sostegno di ChiantiBanca e Zucchetti, offrirà un’occasione di aggiornamento e confronto tra professionisti e operatori, in un ambito nel quale la tempestività degli interventi può fare la differenza per il futuro delle imprese.