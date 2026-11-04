Mps, Fabio: “Siena in prima linea per ottenere garanzie e impegni formali”

“La vicenda del Monte dei Paschi di Siena, dopo l’assemblea del 29 ottobre, entra in una fase nuova e ancor più delicata, che richiede responsabilità e unità di intenti”. Lo dichiara in una nota il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre.

“Ho invitato – afferma il Sindaco – il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, a un incontro urgente per fare il punto sugli sviluppi della vicenda e condividere le prossime iniziative. Gli obiettivi restano quelli che abbiamo individuato fin dall’inizio: salvaguardare l’integrità della banca, mantenere le funzioni direzionali a Siena, garantire i livelli occupazionali, tutelare il marchio e il radicamento territoriale”.

“Fermi restando tutti i passaggi e le valutazioni indipendenti delle autorità di garanzia e controllo, come più volte abbiamo richiamato nelle settimane scorse, le istituzioni che rappresentano il territorio e i cittadini, in primis il Comune di Siena, sono i soggetti deputati a lavorare per ottenere garanzie precise, impegni concreti e formali su questi obiettivi, anche attraverso un’interlocuzione diretta con i protagonisti delle operazioni in corso e con i proponenti delle offerte pubbliche di acquisto” conclude su Mps il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio.