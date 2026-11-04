4 Novembre, a Siena la cerimonia per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Nella mattinata odierna, con una solenne cerimonia svoltasi a Siena, presso l’Asilo Monumento alla Lizza, è stata celebrata la “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate”. Il momento commemorativo ha visto la partecipazione di numerosi Sindaci della provincia, intervenuti con i Gonfaloni dei rispettivi Comuni, dei rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco nonché delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Alla presenza di una Compagnia d’Onore interforze, la giornata celebrativa è iniziata con le note dell’Inno di Mameli e il solenne Alzabandiera eseguito da militari del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore. Sono poi seguite le letture, da parte di militari dell’Arma e del 186° Reggimento Paracadutisti, dei messaggi che il Presidente della Repubblica e il Ministro della Difesa hanno inviato per l’occasione.

Successivamente il Viceprefetto Vicario di Siena, Immacolata Amalfitano, accompagnata dal Sindaco del capoluogo, Nicoletta Fabio, dal Vicepresidente della Provincia, Andrea Marrucci, e dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Giulio Modesti, ha deposto una corona in onore dei Caduti per la Patria.

Con la celebrazione odierna, conclusa sulle note del Silenzio, sono stati onorati tutti i Caduti nell’adempimento del dovere e, in particolare, ricordati i quattro militari, due dell’Esercito e due del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa, che nei giorni scorsi hanno perso la vita servendo l’Italia.

Gli eventi celebrativi della Giornata dell’Unita nazionale e delle Forze Armate sono continuati presso la loggia della Mercanzia del Circolo degli Uniti ove l’Esercito, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno allestito alcuni stand espositivi con cimeli e divise storiche.