Mens Sana Genesis Majorette, bronzo ai Campionati Europei

Grande prestazione per le atlete della Mens Sana Genesis Majorette, che nei giorni scorsi hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Majorette nella categoria Parade Corps Junior. Le ragazze, che per l’occasione hanno vestito i colori della Nazionale italiana, sono scese sul parquet del PalaGianni (Asti) rendendosi protagoniste di un’esibizione di altissimo livello. Una coreografia eseguita con grande precisione, eleganza e sincronismo ha permesso al gruppo biancoverde di conquistare il terzo gradino del podio europeo, regalando alla Mens Sana un nuovo prestigioso risultato internazionale.

A rappresentare l’Italia sono state: Emma Bocci; Virginia Nocciolini; Arianna Stori; Mia Picchianti; Azzurra Salvà; Greis Lamce; Brigitte Ilanto; Eleonora Di Lisio; Irene Campos; Arianna Aguirre Macedo; Aurora Sacchini; Adele Torrini e Mia Pagana.