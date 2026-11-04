Nuoto pinnato, Silvia Belli campionessa del mondo a Sharm el-Sheikh

Ai mondiali di nuoto pinnato in acque libere in Egitto, Silvia Belli ha vinto il titolo nei 150 elimination race, al termine di una gara spettacolare in cui la nuotatrice grevigiana ha conquistato la medaglia d’oro davanti all’atleta di Taipei, all’altra azzurra (bronzo) e relegando in quarta posizione la francese.

La gara prevede una qualifica e poi round successivi a eliminazione diretta, fino alla sfida a quattro che la Belli ha chiuso al primo posto con esperienza e determinazione in 1’26’’20.

Silvia ci aveva già abituato agli allori mondiali sin da quando vinse i titoli juniores, ma, di certo, confermarsi a livello assoluto ha un sapore particolare; l’atleta virtussina è stata più forte delle difficoltà, vista anche la temporanea chiusura della piscina di casa e gli allenamenti tra Scandicci e Grosseto.

Alla festa in casa giallonera si è aggiunta Lara Pelliccia che, dopo le buone prove individuali, ha conquistato la medaglia di bronzo junior nella staffetta 4×1000 mista (due femmine e due maschi), insieme agli altri azzurri Vallotto, Panzarini e Bussato).

Della spedizione italiana a Sharm faceva parte anche il giovane talento Giulio Borghetti, grossetano alla sua prima esperienza internazionale, che si è fatto valere nei 1000 e nei 3000.

Dunque, per la Virtus Buonconvento si è chiusa in modo eccellente anche la stagione di nuoto pinnato con il titolo mondiale di Silvia Belli e il bronzo nella staffetta di Lara Pelliccia, due ottimi motivi per guardare con rinnovato entusiasmo alla prossima stagione agonistica già alle porte.