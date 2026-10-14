Duccio Marsili e Sofia Chiumiento Campioni del Mondo

Due titoli mondiali nella stessa giornata per la Mens Sana Pattinaggio Corsa ai Campionati Mondiali di Asunción, in Paraguay. L’ultima giornata dedicata alle gare su pista ha visto salire sul gradino più alto del podio Duccio Marsili e Sofia Paola Chiumiento, entrambi vincitori della 1.000 metri sprint nelle rispettive categorie. Una finale spettacolare quella disputata da Duccio Marsili, che si è laureato campione del mondo nella categoria Assoluta al termine di una gara decisa sul filo dei millesimi. Il pattinatore biancoverde ha tagliato il traguardo con appena quattro millesimi di vantaggio, conquistando così il titolo iridato grazie a una prova nella quale ha messo in mostra ancora una volta qualità tecniche, tattiche e grande capacità di gestione della gara.

“Vincere un titolo mondiale assoluto – dichiara Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 – è qualcosa di rarissimo; riuscire a ripetersi ai massimi livelli significa entrare nella storia del proprio sport. Questo è Duccio Marsili. Dietro a questo successo ci sono il suo talento, la determinazione e la capacità di farsi trovare pronto nei momenti decisivi, ma anche un grande lavoro quotidiano. Penso ai suoi allenatori, Laura e Jacopo, che lo seguono costantemente e che voglio ringraziare, così come a tutta la squadra. Proprio ieri Laura mi raccontava quanto, negli ultimi mesi, i compagni abbiano aiutato Duccio e Sofia nella preparazione della 1000 metri, una gara difficilissima nella quale si confrontano caratteristiche diverse. È un po’ come nel ciclismo: dietro al successo individuale c’è spesso il lavoro di un’intera squadra. Nella stessa gara è arrivato anche il titolo Junior di Sofia, protagonista di un Mondiale straordinario. Due ori e un argento, fin qui, sono risultati che parlano da soli e la confermano tra le grandi protagoniste di questa rassegna iridata. Ancora una volta il Mondiale si tinge d’azzurro, ma dentro quell’azzurro ci sono anche i nostri colori biancoverdi. Sapere che da Siena, da una società e da un gruppo che lavora ogni giorno, si possa arrivare sul tetto del mondo è motivo di grande orgoglio. Oggi festeggiamo Duccio e Sofia, ma anche Laura, Jacopo e tutti i loro compagni. È una vittoria che appartiene prima di tutto agli atleti, ma che rende orgogliosa tutta la Polisportiva. Grazie per averci regalato un’altra notte indimenticabile. Adesso lo sguardo è rivolto alle gare su strada”.

Nuovamente sul tetto del mondo anche Sofia Paola Chiumiento, protagonista nella 1.000 metri sprint Juniores. La mensanina ha costruito il proprio successo con una prova di grande forza, trovando l’accelerazione decisiva all’inizio dell’ultimo giro: uno scatto che le ha permesso di staccare le avversarie e presentarsi per prima sul traguardo. La doppietta chiude nel migliore dei modi il programma delle gare su pista ad Asunción. Il bilancio per la Mens Sana Pattinaggio Corsa è di assoluto rilievo: un titolo mondiale nella categoria Assoluta per Duccio Marsili e due titoli mondiali, oltre a una medaglia d’argento, nella categoria Juniores per Sofia Paola Chiumiento.