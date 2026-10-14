Bellavista, nuova corsa di tpl e lavori in corso per le attività commerciali

Una nuova corsa pomeridiana del trasporto pubblico a servizio di Bellavista e una valutazione in corso su possibili ristori alle attività commerciali che hanno subito le conseguenze dei disagi legati alla chiusura del ponte. Sono questi i principali aggiornamenti emersi nel corso del Consiglio Comunale di ieri, 12 ottobre, in merito al ponte di Bellavista, oggetto delle comunicazioni iniziali della sindaca e di due mozioni presentate dai gruppi consiliari.

Tra le novità annunciate c’è l’attivazione, dal mese di novembre, di una nuova corsa pomeridiana del trasporto pubblico a servizio di Bellavista. “Si tratta di un tema affrontato insieme al Consiglio di frazione – ha detto la sindaca Susanna Cenni – Una richiesta che ci siamo impegnati ad accogliere attraverso l’interlocuzione con Autolinee Toscane con l’obiettivo di contribuire a migliorare i collegamenti in questa fase che resta complessa”. Per quanto riguarda il tema dei ristori “c’è una valutazione che riguarda in particolare le attività commerciali. Un lavoro in corso da tempo – ha detto Cenni – che oggi, visto che siamo ancora in fase di definizione del Bilancio previsionale, possiamo concretizzare anche tenendo conto che abbiamo di fronte un orizzonte temporale definito. C’è spazio per fare eventuali verifiche da approfondire anche nella commissione competente e insieme alle associazioni di categoria. Chiaramente i contatti con la Regione Toscana per intercettare risorse utili sono avviati ma il percorso non sarà semplice. Questo tipo di misura è già stata introdotta nel 2022 ed è stata una delle poche, sei in tutto, che la Regione ha realizzato negli ultimi anni. Si tratta di provvedimenti complessi con requisiti necessariamente stringenti perché legati alla disciplina degli aiuti pubblici. Per cui proveremo la strada dei ristori regionali ma parallelamente stiamo ragionando anche sul nostro Bilancio e sugli interventi più opportuni”.

“Ringrazio consiglieri e consigliere per le proposte e per l’attenzione costante e condivisa e ringrazio le comunità coinvolte per la pazienza e le sollecitazioni – dice la sindaca – Continueremo a mantenere alta l’attenzione sulla situazione, proseguendo il confronto con i Consigli di frazione e con le comunità coinvolte e monitorando l’avanzamento dei lavori. C’è un cantiere, ci sono tempistiche da rispettare e fasi di lavoro la cui organizzazione è responsabilità della ditta. C’è bisogno della collaborazione di tutti e tutte per accompagnare questa fase con la massima serenità, affinché i lavori siano realizzati nei tempi condivisi e a regola d’arte. Noi ci saremo, come abbiamo fatto finora, per monitorare, seguire i lavori e ascoltare la comunità”.