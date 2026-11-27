Nell’ambito della procedura preventiva prevista dalla legge, avranno inizio mercoledì 2 dicembre 2026 i lavori di ricognizione per l’individuazione di eventuali residuati bellici nell’area di cantiere relativi alla ricostruzione del Ponte di Bellavista, al km 249 della S.R. 2 “Cassia” a Poggibonsi.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento in piena sicurezza, la Provincia di Siena ha disposto la chiusura al transito ciclopedonale e pedonale del tratto della pista ciclabile Poggibonsi-Staggia che interferisce con l’area di cantiere, a partire dalla stessa data e fino al termine dei lavori. Il provvedimento è stato adottato con ordinanza del Settore Viabilità a tutela della pubblica incolumità e degli utenti della pista.

L’area interessata dalla chiusura sarà opportunamente delimitata e segnalata mediante l’installazione di idonea segnaletica stradale di cantiere, a cura del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) incaricato dell’esecuzione dei lavori.

La Provincia di Siena invita cittadini, ciclisti e pedoni a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata in loco e a rispettare il divieto di transito nell’area interessata fino alla riapertura del tracciato.