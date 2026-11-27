Le torri medievali illuminate, il grande albero in Piazza Duomo e un’intera giornata di appuntamenti per dare il via alle festività. Domenica 29 novembre San Gimignano accende il Natale con l’apertura di “Accade d’Inverno – Natale tra le torri 2026”, il progetto culturale di promozione territoriale che fino al 31 gennaio animerà il territorio con spettacoli, musica, arte, cultura, mostre e iniziative per tutte le età con un’attenzione particolare per i bambini e le loro famiglie.

Il momento più atteso sarà alle ore 17 in Piazza Duomo, con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, delle luminarie e delle torri accompagnata dal tradizionale spettacolo di danza. Un appuntamento simbolico che ridisegnerà con la luce uno dei profili medievali più riconoscibili al mondo e aprirà ufficialmente oltre due mesi di appuntamenti.

Il programma di domenica 29 novembre. La giornata inaugurale inizierà fin dal mattino in Piazza delle Erbe, che ospiterà per l’intera giornata gli stand dell’associazione “Crea e Dimostra”, mentre dalle ore 10 alle 19, sarà possibile gustare le caldarroste sotto le Logge Nuove. Alle ore 15, alla Torre e Casa Campatelli è in programma “L’ora del tè con visita guidata”, prima dell’appuntamento conclusivo in Piazza Duomo alle ore 17.

“Accade d’Inverno – Natale tra le torri” porterà per oltre due mesi appuntamenti nelle piazze, nei musei, nelle pievi e nei palazzi storici con un cartellone che nasce per offrire occasioni di incontro alla comunità e valorizzare San Gimignano anche come destinazione invernale, invitando i visitatori a scoprire la città e il suo patrimonio in un’atmosfera più raccolta. Sul sito del Comune di San Gimignano è possibile consultare il programma completo.

Il ringraziamento del Comune. La realizzazione delle luminarie nel centro storico e nelle principali frazioni è stata possibile anche grazie alla collaborazione fra il Comune e il tessuto economico della città che ha risposto con grande partecipazione. Sono stati 80 gli sponsor che hanno compartecipato alla realizzazione delle luminarie natalizie, mentre la parte restante, così come tutto il programma di Accade di Inverno – Natale tra le torri, è finanziato dall’amministrazione comunale e da un contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena.