San Gimignano: 64 mila euro per rinnovare aree gioco e spazi sportivi

Nuovi giochi inclusivi, arredi rinnovati e interventi di manutenzione e miglioramento degli spazi dedicati ai più piccoli, alle loro famiglie e al tempo libero. Il Comune di San Gimignano ha investito 64mila euro nella riqualificazione delle aree gioco e degli spazi ricreativi pubblici con un intervento che interessa soprattutto il quartiere di Belvedere e, in parte, quelli di Santa Chiara e di Santa Lucia. L’investimento punta a rendere gli spazi pubblici sempre più accoglienti, accessibili e funzionali, con particolare attenzione alle esigenze di bambini, bambine, ragazzi, ragazze e famiglie.

Nuovi giochi inclusivi a Belvedere. L’intervento principale ha riguardato l’area gioco di Piazza Martiri della Libertà, nel quartiere di Belvedere, dove sono stati installati nuovi giochi inclusivi e nuovi arredi. La riqualificazione risponde anche alle richieste avanzate dal Consiglio di Quartiere, valorizzando il confronto tra amministrazione comunale e cittadini nell’individuazione delle priorità di intervento. Il rinnovamento dell’area rappresenta un passo concreto verso spazi pubblici capaci di favorire il gioco, l’incontro e la socializzazione, con una particolare attenzione all’inclusione.

Interventi anche a Santa Chiara e Santa Lucia. Nel quartiere di Belvedere i lavori hanno interessato anche il campino delle Mosse, dove sono state installate nuove reti perimetrali per migliorare la funzionalità dello spazio sportivo e aumentare la sicurezza dei giovani che usano il campo e delle famiglie che hanno le case attorno all’area gioco. I giochi precedentemente presenti nell’area di Piazza Martiri della Libertà e ancora in buone condizioni sono stati recuperati e trasferiti nello spazio giochi di Santa Chiara, permettendo di valorizzare le attrezzature esistenti e di ampliare le opportunità di gioco in un’altra zona della città. Nel parco di Santa Lucia è stata collocata anche una nuova rete da pallavolo, a disposizione di chi frequenta l’area verde e anch’essa richiesta dalle famiglie residenti.

“Investire negli spazi pubblici – afferma Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano – significa investire nella qualità della vita della nostra comunità, a partire dai più piccoli e dalle famiglie. Con questi interventi, per un valore complessivo di 64mila euro, continuiamo a prenderci cura dei nostri quartieri, rendendo le aree gioco e gli spazi per l’attività fisica più accoglienti, accessibili e inclusivi. La riqualificazione di Belvedere nasce anche dall’ascolto delle richieste del Consiglio di Quartiere, a conferma di quanto sia importante il confronto diretto con i cittadini per individuare le esigenze e trasformarle in interventi concreti. Inoltre, abbiamo scelto di recuperare e riutilizzare i giochi ancora in buone condizioni, valorizzando le risorse pubbliche e andando ad arricchire ulteriormente gli spazi gioco già esistenti in via Gramsci, nel quartiere di Santa Chiara, e nel parco pubblico Fabrizio Tozzi, a Santa Lucia. La cura del patrimonio per noi è una priorità, come lo è una città sempre più a misura di famiglie e dei più giovani”.