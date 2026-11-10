Futuro Nazionale Siena presenta la squadra provinciale: incarichi e referenti sul territorio

Futuro Nazionale consolida la propria presenza nella provincia di Siena attraverso la definizione di una struttura organizzativa che punta a garantire rappresentanza, coordinamento e presenza capillare sul territorio.

“L’obiettivo – spiega il Coordinamento provinciale di Siena di Futuro Nazionale – è costruire un’organizzazione solida, capace di ascoltare le esigenze delle comunità locali, affrontare le problematiche dei diversi territori e tradurre le istanze dei cittadini in iniziative e proposte politiche concrete”.

Alla guida del coordinamento provinciale è l’avv. Michela Guerrini, affiancata dai due vice referenti provinciali Andrea Pinzuti e avv. Maurizio Forzoni.

Andrea Pinzuti seguirà anche il coordinamento dei comuni dell’Amiata senese, insieme a Lorenzo Bensi, mentre Maurizio Forzoni sarà il referente per il Comune di Siena.

La responsabilità dell’organizzazione provinciale è affidata all’arch. Anna Maria Chiantini, con il compito di coordinare le attività organizzative e favorire il collegamento fra i diversi referenti territoriali.

Marco Pulcinelli ricoprirà l’incarico di tesoriere provinciale, mentre Moreno Giardini sarà il responsabile degli enti locali, con particolare attenzione al rapporto con le amministrazioni comunali e alle problematiche istituzionali del territorio. Mentre la responsabilità per il tesseramento resta in mano alla referente provinciale.

Per quanto riguarda la presenza nei diversi comuni della provincia, gli incarichi sono così distribuiti:

• Siena: conferma la guida affidata all’avv. Maurizio Forzoni, referente comunale, e Vincenzo Bencini, responsabile degli eventi per la città di Siena.

• Val d’Elsa: affidata a Guido Cugini, referente per Colle di Val d’Elsa Casole d’Elsa, e Poggibonsi accompagnato in questo ruolo da Maria (Manuela) Politi.

• Val di Merse: l’incarico è affidato a Carmelinda Mancuso.

• Val d’Arbia: Fabio Tommasi.

• Amiata senese: Andrea Pinzuti e Lorenzo Bensi.

• Movimento giovanile provinciale: Gabriel Marchese, referente provinciale giovani di Siena pro tempore.

Completa la struttura il Collegio dei Probiviri, composto da Simona Santoro, Alessandro Dolci e Michela Guerrini, al quale sono affidate le funzioni di garanzia e disciplina interna.

Una presenza politica che parte dai territori.

“La definizione degli incarichi – spiega Futuro Nazionale Siena – rappresenta un passaggio importante nella costruzione di Futuro Nazionale nella provincia senese.

La volontà è quella di superare una concezione della politica limitata ai soli appuntamenti elettorali, costruendo invece una presenza continuativa e riconoscibile, capace di mantenere un confronto diretto con cittadini, imprese, associazioni e realtà locali.

Ogni territorio ha le proprie esigenze e peculiarità: dalla città di Siena ai comuni della Val d’Elsa, dalle problematiche delle aree rurali della Val di Merse e della Val d’Arbia fino alle specifiche necessità economiche, sociali e infrastrutturali dell’Amiata.

È da questa consapevolezza che nasce la scelta di individuare referenti territoriali che possano rappresentare un punto di contatto diretto tra i cittadini e il coordinamento provinciale.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al coinvolgimento dei giovani, alla promozione di incontri pubblici e alla costruzione di occasioni di confronto sui principali temi che interessano il territorio: sicurezza, economia, lavoro, servizi pubblici, sostegno alle imprese e valorizzazione delle comunità locali.

Un progetto aperto alla partecipazione. Futuro Nazionale Siena intende proseguire il proprio percorso di radicamento attraverso iniziative pubbliche, incontri nei comuni e momenti di confronto con le realtà economiche e sociali della provincia.

L’ambizione è dare voce a quei cittadini che chiedono una politica presente, concreta e coerente, capace di ascoltare ma soprattutto di assumersi la responsabilità di proporre soluzioni.

La nuova organizzazione provinciale rappresenta dunque non un punto di arrivo, ma l’inizio di un lavoro condiviso che vedrà impegnati tutti i referenti nella costruzione e nel rafforzamento di Futuro Nazionale sul territorio senese.

Nelle prossime settimane – conclude Futuro Nazionale – seguirà la costruzione a livello comunale del partito, con l’individuazione del gruppo che collaborerà con ogni referente”.