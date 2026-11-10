VITESAT, strumenti digitali gratuiti per i vigneti toscani

La viticoltura di precisione non deve essere necessariamente sinonimo di tecnologie costose e difficili da utilizzare. Grazie alla ricerca e all’innovazione, oggi le aziende vitivinicole possono contare anche su strumenti digitali gratuiti, capaci di trasformare dati satellitari e osservazioni in campo in informazioni utili per gestire il vigneto, contenere i costi e utilizzare le risorse in maniera più efficiente.

È questa la sfida al centro di VITESAT, il progetto dedicato alla sostenibilità e alla competitività della viticoltura toscana, che giovedì 26 novembre 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, alla Cantina Ricasoli di Gaiole in Chianti, presenterà i risultati del primo anno di sperimentazione.

Protagoniste dell’iniziativa saranno AgroSat e DIGIVIT, due soluzioni digitali sviluppate dall’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IBE), capofila del progetto.

La prima è una piattaforma web gratuita che, utilizzando immagini satellitari, dati meteorologici e modelli agronomici, permette di conoscere la variabilità del vigneto e generare mappe di prescrizione per concimazioni e trattamenti fitosanitari a rateo variabile. La seconda è un’applicazione mobile che consente di raccogliere osservazioni georeferenziate direttamente in campo, individuare le aree più rappresentative da monitorare e stimare la produzione attraverso fotografie dei grappoli scattate con uno smartphone.

La novità è che AgroSat è oggi disponibile per l’intera superficie viticola della Toscana. Un’opportunità concreta per le aziende, che possono accedere gratuitamente alla piattaforma attraverso il sito www.agrosat.it, senza acquistare o installare alcun software. È sufficiente un computer per inserire i propri vigneti, visualizzare le mappe satellitari del vigore vegetativo e costruire mappe di prescrizione per interventi agronomici mirati.

Il convegno avrà quindi anche una finalità operativa: i partecipanti potranno conoscere il funzionamento della piattaforma e acquisire gli strumenti necessari per iniziare a utilizzarla autonomamente, portando direttamente nelle proprie aziende la tecnologia sviluppata e sperimentata nell’ambito di VITESAT.

Dalla sperimentazione ai risultati: l’innovazione entra in vigneto

A dimostrare le potenzialità delle due tecnologie sono le sperimentazioni condotte nelle quattro aziende vitivinicole partner del progetto: Barone Ricasoli, Fèlsina, Castello di Ama e Marchesi Mazzei.

Meno fertilizzanti e una distribuzione più efficiente dei trattamenti fitosanitari: sono i primi risultati ottenuti grazie all’utilizzo della piattaforma gratuita AgroSat. Nei 114 ettari di vigneto interessati dalla sperimentazione di Barone Ricasoli, la concimazione a rateo variabile ha consentito di ridurre del 20% i quantitativi di fertilizzante rispetto a quelli pianificati, con un risparmio stimato di 45 euro per ettaro, che può raggiungere i 70 euro in funzione del costo del concime. Sul fronte della difesa fitosanitaria, le prove condotte da Fèlsina in nove vigneti hanno evidenziato una distribuzione più uniforme, con uno squilibrio medio di bagnatura passato dal 14% con il rateo fisso al 3% con quello variabile.

Altrettanto significativi i risultati di DIGIVIT, l’applicazione mobile che integra osservazioni in campo, immagini acquisite con smartphone e informazioni satellitari. La sperimentazione realizzata da Castello di Ama ha permesso di stimare la produzione complessiva di 16 vigneti, su una superficie di 28 ettari, con uno scostamento del 2,5% tra i 1.540 quintali previsti e i 1.580 effettivamente raccolti. Marchesi Mazzei ha invece sperimentato le funzionalità di scouting intelligente, individuando 21 zone rappresentative della variabilità vegetativa in sette vigneti, con un’accuratezza del 100% nell’identificazione delle aree da utilizzare come riferimento per il campionamento.

Risultati che, pur riferiti al primo anno di sperimentazione, evidenziano le potenzialità degli strumenti digitali gratuiti per rendere più efficiente la gestione del vigneto, contenere i costi e migliorare la sostenibilità delle produzioni.

La ricerca al servizio delle imprese: una tecnologia da utilizzare subito

«Uno degli obiettivi fondamentali di VITESAT è dimostrare che la viticoltura di precisione può essere più accessibile grazie a strumenti digitali gratuiti, sviluppati dalla ricerca e validati direttamente nelle aziende», piegano Salvatore Filippo Di Gennaro e Riccardo Dainelli del CNR-IBE, capofila del progetto.

«Con AgroSat e DIGIVIT vogliamo mettere a disposizione dei viticoltori informazioni che fino a pochi anni fa richiedevano competenze e strumenti difficilmente accessibili. Il primo anno di sperimentazione ci restituisce risultati incoraggianti: dalla riduzione del 20% dei fertilizzanti al miglioramento dell’uniformità dei trattamenti, fino alla possibilità di prevedere la produzione del vigneto con uno scostamento del 2,5% nelle prove condotte. La gratuità degli strumenti digitali è un elemento importante, perché contribuisce ad abbattere una delle barriere all’adozione dell’innovazione. Il nostro obiettivo non è soltanto sviluppare tecnologia, ma renderla utile, comprensibile e concretamente applicabile nella gestione quotidiana delle aziende».

Di Gennaro sottolinea inoltre un’importante novità: «Abbiamo esteso la copertura di AgroSat a tutta la superficie viticola della Toscana. Questo significa che ogni viticoltore può collegarsi gratuitamente alla piattaforma, inserire i propri vigneti, consultare le mappe satellitari del vigore vegetativo e costruire mappe di prescrizione per interventi di precisione. Non occorre scaricare o installare alcun software: AgroSat è una piattaforma web accessibile da qualsiasi computer. Vogliamo che chi partecipa al convegno possa tornare in azienda già nel pomeriggio e iniziare a utilizzare concretamente il sistema. Non si tratta soltanto di presentare i risultati della ricerca, ma di trasferire direttamente alle imprese una tecnologia pronta all’uso. È questo il valore aggiunto di VITESAT».

Ricerca, imprese e territorio insieme per l’innovazione

Il convegno sarà aperto da Massimiliano Biagi, Direttore Tecnico-Agronomo di Barone Ricasoli, e proseguirà con l’intervento di Roberto Scalacci, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, dedicato alle politiche regionali per l’innovazione in agricoltura.

Salvatore Filippo Di Gennaro e Riccardo Dainelli, del CNR-IBE, presenteranno il progetto VITESAT e le applicazioni di AgroSat e DIGIVIT per la gestione a rateo variabile e il monitoraggio del vigneto.

Seguiranno le testimonianze delle aziende partner – Barone Ricasoli, Fèlsina, Castello di Ama e Marchesi Mazzei – e gli interventi del Consorzio Vino Chianti Classico, dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena e di Chiantiform, dedicati al contributo della filiera e del territorio.

Il programma comprenderà anche un approfondimento sul progetto ResilVine, con il professor Claudio D’Onofrio dell’Università di Pisa, prima della discussione conclusiva.

Partecipazione gratuita, iscrizioni entro il 24 novembre

L’appuntamento è per giovedì 26 novembre 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Cantina Ricasoli a Gaiole in Chianti (SI). La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 24 novembre 2026. Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Confagricoltura Siena, per permettere a tutti gli interessati di seguire gli interventi e conoscere le opportunità offerte dal progetto VITESAT.

Iscrizioni: https://forms.gle/5crhTRYJSEdevZzx9