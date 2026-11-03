DivinOrcia: torna a San Giovanni d’Asso la giornata dedicata all’Orcia Doc

Torna il tradizionale appuntamento con “DìVinOrcia”, l’evento promosso dal Consorzio del Vino Orcia, giunto con questa alla quarta edizione, in programma quest’anno martedì 10 novembre al Castello di San Giovanni d’Asso (Si), nel cuore delle crete senesi. Una giornata di degustazione dedicata agli operatori del settore e alla stampa. «DivinOrcia torna ad animare le sale del Castello di San Giovanni d’Asso, il luogo in cui è nato, per valorizzare l’identità dei nostri vini e il loro legame con il territorio – spiega Giulitta Zamperini, presidente del Consorzio del Vino Orcia – un evento che sta diventando un’occasione per conoscere da vicino l’Orcia Doc nel suo territorio e con la presenza delle aziende che ne sono espressione».

Il programma di martedì 10 novembre. La mattinata del 10 novembre sarà caratterizzata dalla masterclass “Orcia DOC: l’identità oltre la globalizzazione. L’unicità di ogni vino in un mondo globale”, in programma a partire dalle 10. La degustazione sarà guidata da Adua Villa, sommelier, giornalista e divulgatrice del mondo del vino, volto televisivo della divulgazione enogastronomica. Il programma proseguirà poi con l’apertura dei banchi d’assaggio dalle 14.30 fino alle 18.30. L’ingresso è aperto su invito o previo accredito per stampa, operatori e appassionati. ([email protected]).

I numeri della Doc. Nata nel febbraio del 2000, l’Orcia Doc raccoglie nella sua area di produzione dodici Comuni a sud di Siena. A oggi sono 153 gli ettari di vigneti dichiarati su un totale potenziale di 400 ettari. La produzione media annua si attesta intorno alle 255.000 bottiglie realizzate dalle circa 60 cantine nel territorio di cui oltre 30 socie del Consorzio di tutela che dal 2014 ha l’incarico di vigilanza e promozione Erga Omnes nei confronti di tutti i produttori della denominazione. Il Consorzio di tutela si occupa di promuovere la denominazione attraverso azioni varie, dal web alla segnaletica sul territorio, passando per incoming di giornalisti e buyer da tutto il mondo. Sono ormai di riferimento eventi territoriali, tra cui proprio DivinOrcia e l’Orcia Wine Festival che si svolge in primavera.