Montepulciano, nuove tappe nel percorso di miglioramento della raccolta differenziata

Saranno operative a partire dai prossimi mesi alcune importanti novità che riguarderanno il servizio di raccolta dei rifiuti attivo sul territorio del Comune di Montepulciano.

L’Amministrazione comunale, d’intesa con il gestore Sei Toscana, intende, infatti, dare continuità al lavoro avviato, a fine 2023, di riorganizzazione complessiva del servizio, un processo che ha fatto già registrare significativi risultati. A partire dalla percentuale di raccolta differenziata che, grazie soprattutto all’attenzione e alla responsabilità dei cittadini, è passata dal 56% a quasi il 73% attuale.

Le novità in arrivo. Sulla scorta di questi risultati, l’Amministrazione comunale prosegue nel percorso di miglioramento del servizio con una serie di interventi che interesseranno progressivamente tutto il territorio comunale.

Una prima novità riguarda il servizio di raccolta stradale. A partire da marzo 2027, i cassonetti saranno ad accesso controllato e sarà necessario utilizzare la 6Card, la tessera associata alla singola utenza Tari, per aprirli ed effettuare i conferimenti. La misura interesserà le zone di Abbadia, Acquaviva, Gracciano, Montepulciano Stazione e Valiano.

Le tessere sono già state distribuite; prima dell’entrata in funzione del nuovo sistema sarà comunque organizzata una distribuzione straordinaria dedicata sia alle nuove utenze sia a coloro che abbiano smarrito la propria tessera. La 6Card sarà distribuita anche alle utenze servite dal porta a porta: pur continuando a utilizzare il servizio secondo le modalità previste, i cittadini potranno conferire i propri rifiuti nei cassonetti stradali in particolari situazioni di necessità (es. assenze prolungate dall’abitazione per motivi di lavoro, vacanze) che rendano difficoltoso il rispetto del calendario ordinario.

Un’altra importante novità riguarderà l’intero territorio comunale. Sarà infatti introdotta la raccolta separata del vetro, una modalità già adottata da numerosi comuni della provincia di Siena che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata.

Lettere e incontri pubblici. Per garantire la massima informazione ai cittadini, l’Amministrazione comunale invierà specifiche comunicazioni alle utenze interessate. A inizio novembre sarà recapitata una prima lettera alle famiglie servite dalla raccolta stradale e successivamente alle utenze del porta a porta. Per illustrare le novità in programma, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno organizzato due incontri pubblici rivolti, in questa prima fase, ai cittadini interessati dal servizio di raccolta stradale: 18 novembre 2026, ore 18.00, Centro Civico di Montepulciano Stazione; 26 novembre 2026, ore 18.00, Centro Civico di Acquaviva.

Nei primi mesi del 2027 saranno organizzati ulteriori incontri pubblici rivolti alle utenze servite dal servizio porta a porta, attivo a Montepulciano e a Sant’Albino.