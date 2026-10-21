Spacciatore arrestato sull’A1 dalla Polizia Stradale

Nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati lungo le principali arterie di collegamento, la Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato un uomo di 36 anni di origini piemontesi, sorpreso sull’A1 alla guida di un’auto con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata intorno alle ore 12.15 dello scorso fine settimana, nei pressi dell’area di servizio Montepulciano Ovest dell’Autostrada del Sole, quando una pattuglia della Polstrada ha intimato l’alt all’autovettura in transito per un normale controllo di sicurezza.

L’atteggiamento del conducente, il nervosismo ingiustificato e un forte odore riconducibile alla marijuana che fuoriusciva dal veicolo, hanno spinto gli agenti ad approfondire i controlli ed ispezionare il mezzo.

Nel vano bagagli i poliziotti hanno individuato il carico illecito di 27 involucri termosaldati custoditi all’interno di un borsone.

I successivi accertamenti del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Arezzo hanno confermato la natura della sostanza rinvenuta all’interno del veicolo, riconducibile ai cannabinoidi, per un totale di 13,732 chilogrammi sottratti al mercato illegale, ed un’ulteriore quantità di marijuana, hashish e sostanze anabolizzanti rinvenute presso l’abitazione del soggetto a seguito di perquisizione domiciliare.

L’uomo è stato pertanto arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere dell’indagato.