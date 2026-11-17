Si è tenuto ieri in Regione il tavolo di salvaguardia sulla crisi occupazionale di Poggio alla Sala, a seguito della cessazione dell’attività dell’hotel a cinque stelle avvenuta lo scorso ottobre da parte della Società Precise Tale Poggio alla Sala srl, società del settore turistico-alberghiero, già Gruppo Precise Hotels & Resorts. Alla riunione, collegato da remoto, ha partecipato il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, insieme a Valerio Fabiani, consigliere del Presidente Giani per le crisi aziendali, e i rappresentanti sindacali.

“La crisi occupazionale seguita alla cessazione dell’attività di Poggio alla Sala ci preoccupa – dichiara il sindaco Michele Angiolini – Ieri mattina ho partecipato all’incontro in Regione, e non posso nascondere l’amarezza per la chiusura dimostrata in questa fase dai referenti della società in via di scioglimento. Le risposte fornite sul futuro della struttura turistico-ricettiva sono state vaghe e non hanno affrontato le richieste avanzate da istituzioni e sindacati per attenuare l’impatto sui lavoratori. Parliamo di 9 dipendenti a tempo indeterminato, per i quali è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo, e di molti altri avventizi e lavoratori stagionali: in tutto oltre 80 persone che rischiano di restare senza lavoro”.

“Confidiamo che nel prossimo incontro, fissato per il 19 novembre, la proprietà dimostri maggiore apertura – conclude Angiolini – Come Amministrazione continueremo a seguire il tavolo rimanendo accanto ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali”.