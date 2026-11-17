Sarteano si prepara alle festività natalizie con un calendario di iniziative che mette al centro la cultura, le tradizioni locali e la partecipazione delle associazioni. Dal 6 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 torna «Sarteano in arte», il programma promosso dal Comune di Sarteano, in collaborazione con le realtà associative del territorio.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare perché coincide con il decimo anniversario di due importanti realtà culturali del paese: il Museo Presepi dal Mondo e la Sala d’Arte Domenico Beccafumi. Due luoghi che, in questi anni, hanno contribuito ad arricchire l’offerta culturale di Sarteano e a rafforzarne il rapporto con l’arte, la storia e le tradizioni.

Il Museo Presepi dal Mondo, inaugurato nel dicembre 2016 grazie alla collezione e al lavoro di Stefano Rappuoli, festeggia dieci anni di attività. Un progetto nato da una lunga esperienza di collezionismo e dalla volontà di condividere con il pubblico una raccolta internazionale di arte presepiale, cresciuta nel tempo attraverso nuove acquisizioni e opere realizzate da artisti italiani e internazionali. Il decennale sarà celebrato con un percorso espositivo che, quest’anno, supera i confini del museo e coinvolge diverse sedi del centro storico, trasformando Sarteano in uno spazio diffuso dedicato all’arte della Natività.

Anche la Sala d’Arte Domenico Beccafumi raggiunge il traguardo dei dieci anni. Inaugurata il 4 dicembre 2016, rappresenta uno dei principali spazi dedicati alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale. Il suo anniversario sarà l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto in questo decennio e rinnovare l’attenzione verso un luogo che contribuisce alla conoscenza e alla divulgazione della storia artistica del territorio.

Accanto alle iniziative espositive, il calendario natalizio coinvolgerà le contrade della Giostra del Saracino, le associazioni e le realtà culturali di Sarteano, con appuntamenti musicali, spettacoli teatrali, attività per bambini, mercatini, incontri e momenti legati alle tradizioni delle festività. Torneranno anche i presepi realizzati dalle cinque contrade e gli appuntamenti della Vigilia di Natale, con la tradizionale Pira di Piazza di Carlino e Alberto.

Il programma si svilupperà per oltre un mese, coinvolgendo luoghi diversi del paese e offrendo occasioni di partecipazione rivolte a residenti e visitatori. Una proposta costruita attraverso la collaborazione tra il Comune, la Pro Loco, la Giostra del Saracino, il Circolo ARCI, SarteanoViva, la Compagnia Teatro degli Arrischianti e le altre associazioni locali.

“Quest’anno – commenta il Sindaco Francesco Landi – Sarteano si presta a festeggiare ben due decennali: quello dall’inaugurazione del Museo dei Presepi dal Mondo e quello dall’apertura della Sala d’Arte Sacra intitolata a Domenico Beccafumi, in onore dell’Annunciazione, l’opera principale custodita nella chiesa. Mi piace guardare a questo duplice appuntamento come ad un tratto distintivo che ha caratterizzato questi mandati amministrativi, durante i quali pubblico e privato, parrocchia e associazioni, istituzioni come la Soprintendenza ed Enti, in questo caso la Cassa di Risparmio di Firenze, abbiano lavorato fianco a fianco, per concorrere insieme ad un fine ultimo che è la bellezza e il bene della comunità di Sarteano, nel segno dell’arte e della partecipazione”.