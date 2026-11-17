L’esperienza maturata da Colle di Val d’Elsa nella valorizzazione della Via Francigena entra nel percorso formativo nazionale dedicato ai cammini italiani. Ieri, lunedì 16 novembre, l’assessore comunale al turismo, Carlotta Lettieri ha partecipato in qualità di docente al Francigena LAB, conducendo il modulo dedicato al marketing turistico strategico dei cammini e alle strategie necessarie per trasformare un cammino in un’esperienza capace di valorizzare territori, comunità, servizi e identità locali. Durante la lezione Lettieri ha presentato i progetti sviluppati dal Comune lungo la Via Francigena: “Colle sulla Via”, percorso che mette in relazione il cammino con la città e la comunità; “Ask Me Colle”, che coinvolge i giovani nella conoscenza e nel racconto del territorio, e il marchio “Colle accoglie i pellegrini”, nato per costruire una rete diffusa di ospitalità attraverso bar, ristoranti, negozi, botteghe, strutture ricettive e altri operatori locali. Tre esperienze differenti ma unite dalla stessa visione: fare della Francigena non soltanto un itinerario da percorrere, ma uno strumento di educazione, partecipazione, accoglienza e sviluppo turistico sostenibile.

“Essere coinvolta come docente nel Francigena LAB – dichiara Carlotta Lettieri – rappresenta un riconoscimento al lavoro che Colle di Val d’Elsa sta portando avanti sulla Via Francigena. Promuovere un cammino non significa soltanto comunicarne il percorso, ma costruire un’offerta integrata, capace di mettere in relazione amministrazioni, operatori, associazioni, giovani e cittadini. I progetti presentati dimostrano come il marketing possa partire dall’autenticità del territorio e tradursi in accoglienza, servizi e opportunità concrete per la comunità”.

Francigena LAB è un percorso gratuito di formazione online sviluppato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, con il sostegno del Ministero del Turismo, nell’ambito del progetto nazionale “La rete dei cammini verso Roma”. L’iniziativa è rivolta ai soggetti gestori dei cammini iscritti al Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani e affronta temi quali governance, accoglienza, marketing turistico, progettazione territoriale, inclusione e coprogettazione.