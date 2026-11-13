Infortunio sul lavoro a Colle di Val d’Elsa, un ferito grave

I mezzi dell’emergenza-urgenza del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati alle 7.45 di oggi, venerdì 13 novembre, per un infortunio sul lavoro avvenuto in località Belvedere a Colle di Val d’Elsa.
Un uomo di 53 anni, dopo i primi interventi effettuati dal personale sanitario sul posto, è stato trasportato in codice 2 (gravi condizioni) all’ospedale di Campostaggia.
Sul luogo dell’infortunio sul lavoro a Colle è intervenuta anche l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa.
Presente anche il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).