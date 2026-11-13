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venerdì, 13 Novembre 2026
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COLLE DI VAL D'ELSA

Infortunio sul lavoro a Colle di Val d’Elsa, un ferito grave

Un uomo di 53 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Campostaggia
1 Min Read
Ambulanze parcheggiate

I mezzi dell’emergenza-urgenza del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati alle 7.45 di oggi, venerdì 13 novembre, per un infortunio sul lavoro avvenuto in località Belvedere a Colle di Val d’Elsa.

Un uomo di 53 anni, dopo i primi interventi effettuati dal personale sanitario sul posto, è stato trasportato in codice 2 (gravi condizioni) all’ospedale di Campostaggia.

Sul luogo dell’infortunio sul lavoro a Colle è intervenuta anche l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa.

Presente anche il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).



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